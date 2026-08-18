Varios jóvenes protagonizaron una pelea tras una fiesta en La Criolla

Un numeroso grupo de jóvenes se vio involucrado en una pelea durante la madrugada del domingo 16 de, luego de la finalización de una fiesta realizada en el SUM de la localidad de La Criolla.

De acuerdo a las imágenes que comenzaron a difundirse a través de las redes sociales, el enfrentamiento se produjo a la salida de un evento privado y tuvo como protagonistas a varios hombres y mujeres, quienes se tomaron a golpes de puño y patadas.

El evento se realizó durante la noche del sábado 15 de agosto en el SUM de La Criolla y correspondió a una fecha de Pariseo, una fiesta de RKT que se presentó como una propuesta destinada a mayores de 16 años y que contó con la participación de siete DJ y un animador, además de artistas de Concordia y otras localidades.

Según la información difundida previamente por los organizadores, se trató de una fecha organizada en conjunto con El Caserío Club, bajo la propuesta “Pariseo x Caserío”.

Fuente: Policiales Concordia

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