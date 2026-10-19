Abrieron las preinscripciones para ingresar a la Escuela de Agentes Penitenciarios de Entre Ríos - Informe Litoral

El trámite estará habilitado para jóvenes de entre 18 y 29 años domiciliados en las localidades contempladas en la convocatoria. La formación se dictará bajo la modalidad de internado durante seis meses en la ciudad de Villaguay.

El Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia provincial, habilitó el período de inscripción virtual para incorporarse a la Escuela de Agentes «Sargento Adolfo Emilio Reynoso». La convocatoria está orientada a mujeres y hombres de 18 a 29 años que residan en Paraná —incluidas las comunas y municipios de San Benito, Colonia Ensayo y Colonia Avellaneda—, Gualeguaychú, Gualeguay, Federal, Victoria, Concordia y Concepción del Uruguay.

El plazo para completar la solicitud se extenderá hasta el domingo 15 de noviembre de 2026. El trayecto instructivo y educativo se llevará a cabo durante seis meses bajo régimen de internado en el Campus Educativo del SPER, emplazado en la ciudad de Villaguay, con un programa enfocado en la custodia, la seguridad, la formación en derechos, la mediación y el adiestramiento físico.

Entre las exigencias para postularse se requiere poseer nacionalidad argentina, contar con estudios secundarios completos, registrar una estatura mínima de 1,60 metros para mujeres y 1,65 metros para varones, y presentar un índice de masa corporal de entre 18 y 30, además de certificar la aptitud médica, psicológica y la falta de antecedentes penales. Asimismo, la convocatoria prevé un cupo especial para quienes acrediten conocimientos en oficios como carpintería o sastrería.

El proceso de selección incluirá exámenes eliminatorios de carácter intelectual, físico, psicológico y médico, junto a una entrevista de idoneidad con las autoridades. Para consultas adicionales, el organismo habilitó el correo [email protected] y la línea de WhatsApp 343 461 7547.

Para consultar los requisitos completos se puede ingresar a: https://portal.entrerios.gov.ar/pf/tramite/3128

Para acceder al formulario de inscripción se debe ingresar a: https://portal.entrerios.gov.ar/formulario/375

Fuente: Informe Litoral

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