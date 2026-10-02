Alejandra Kamiya, Selva Almada, Miguel Rep y Juan Sasturain estarán en la Feria Provincial del Libro

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La segunda edición de la Feria Provincial del Libro tendrá como autores invitados a Selva Almada, Alejandra Kamiya, Juan Sasturain y Miguel Rep. Será el 9, 10 y 11 de octubre de 10 a 22 en el Centro de Convenciones de Concordia. La entrada será libre y gratuita. Organizan el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad local.

Con el eje temático “Entre Ríos se conecta con su fuerza original”, será la segunda edición del evento, luego de la realizada el año pasado para más de 20 mil personas. La programación incluye mesas de literatura entrerriana, charlas sobre narrativa, edición y poesía, actividades para infancias y espectáculos, presentaciones de libros, talleres, conferencias y homenajes. Además, la feria contará con más de 100 editoriales de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y la República Oriental del Uruguay.

Sobre los autores invitados, todas sus presentaciones serán en formato conversatorio junto a autores y periodistas de la provincia, en el escenario central y abiertos a todo público. El cronograma es el siguiente:

Alejandra Kamiya: viernes 9 a las 20 junto a Clara Chauvin.

Selva Almada: sábado 10 a las 12 en el marco del acto de apertura y junto a Mara Rodríguez. Además, a las 21 del mismo día, Almada presentará un espectáculo de literatura y música en vivo junto a Rusi Millán Pastori.

Miguel Rep: sábado 10 a las 20 junto a Horacio Osorio y Américo Schvarztman.

Juan Sasturain: domingo 11 a las 20 junto a Oscar Londero.

Sobre los autores invitados:

Alejandra Kamiya: publicó Los restos del secreto y otros cuentos (2012); Los árboles caídos también son el bosque (2015), El sol mueve la sombra de las cosas quietas (2019) y La paciencia del agua sobre cada piedra (2023), entre otras obras. Recibió premios nacionales e internacionales.

Selva Almada: nació en Villa Elisa y en la actualidad es la escritora entrerriana más reconocida en el mundo. Su novela “No es un río” fue finalista del prestigioso International Booker Prize. Presenta su último libro, “Una casa sola”.

Miguel Rep: dibujante, caricaturista, historietista y humorista gráfico argentino. Publicó en los principales medios nacionales. Es autor de cerca de 40 libros, entre ellos Bellas Artes, Diego, nacido para molestar y versiones ilustradas de grandes clásicos como La Divina Comedia y Don Quijote de la Mancha, entre otros.

Juan Sasturain: es uno de los más destacados escritores, periodistas, guionistas de historietas y divulgadores culturales de Argentina. Se lo reconoce como un referente de la literatura policial iberoamericana y un incansable defensor de la cultura popular.

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