ALLANAMIENTO POSITIVO POR UNA CAUSA DE CONDUCCIÓN TEMERARIA

En el marco de una investigación por presunta conducción temeraria, personal policial de la Comisaría Sauce de Luna llevó adelante un procedimiento judicial que culminó con resultado positivo. La investigación se inició a partir de registros audiovisuales difundidos a través de redes sociales, en los que se observaba a un motociclista realizando maniobras peligrosas sobre la Ruta Nacional N° 127, poniendo en riesgo la seguridad vial y a otros usuarios de la vía pública. A partir de las tareas investigativas y de los elementos reunidos, se solicitó una orden judicial de allanamiento y requisa domiciliaria, la cual fue otorgada por el Juzgado de Garantías de Federal. En cumplimiento de la medida, el sabado 31 de octubre, alrededor de las 17:45 horas, se realizó el procedimiento en una vivienda de calle Jose Maria Sobral en la localidad de Sauce de Luna, donde se obtuvo resultado positivo, procediéndose al formal secuestro de una motocicleta marca Honda Titan 150 cc, de color azul, sin dominio colocado. El rodado quedó incautado a disposición de la autoridad judicial interviniente, y una persona mayor de edad fue supeditada a la causa, en el marco de las actuaciones correspondientes.