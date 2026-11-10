AURA inaugura una nueva exposición con artistas de Victoria

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos, AURA, inaugura la exposición Volver a Tejernos, de las artistas de Victoria, Diana Campos y Berenice Canet. Será este viernes 13 de noviembre a las 20 en Alameda de la Federación 557, Paraná. La entrada es libre y gratuita. Invita la Secretaría de Cultura de la provincia.

Volver a Tejernos es una instalación artística e interactiva que invita al espectador a detener la marcha para ingresar en un espacio de encuentro, reparación y memoria. Con el arte textil como un lenguaje de resistencia, propone un ciclo donde destejer no es un acto de destrucción, sino una disección necesaria del pasado. Donde volver a tejer es un manifiesto de resiliencia colectiva. Al utilizar prendas que pertenecieron a personas reales, la lana deja de ser solo materia prima para convertirse en un contenedor de ADN emocional, tiempo vivido y cuidados transferidos.

Es el tercer proyecto que el jurado integrado por Mauge Suárez, Ekaterina Gelroth y Alberto Bonus seleccionó (sin orden de mérito) a través de una convocatoria pública para la temporada 2026. A lo largo del año ya se expusieron Refugio para la ausencia y el deseo, del Colectivo Refugio Mutante compuesto por Elena Salomón, Walter Musich y Paola Chiappella (Paraná); y el proyecto individual Refugio, de Diego Abu Arab (Gualeguaychú). Además, se realizaron talleres, ferias y visitas guiadas.

AURA es el primer Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos, un espacio creado durante la actual gestión de la Secretaría de Cultura provincial, abierto a la comunidad y a los artistas entrerrianos con una mirada federal.

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