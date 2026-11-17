AURA inauguró una nueva exposición con artistas de Victoria

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos (AURA) inauguró la exposición Volver a Tejernos, una instalación participativa de las artistas Diana Campos y Berenice Canet. Se podrá visitar hasta el 17 de diciembre, de martes a sábados de 17 a 20.30 en Alameda de la Federación 557, Paraná. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La muestra propone un recorrido sensible en torno a la memoria, los vínculos, la reparación y la resiliencia colectiva, utilizando el arte textil como lenguaje de expresión y resistencia.

El secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello, destacó: “Es una nueva propuesta surgida de una convocatoria abierta para que artistas de toda la provincia puedan desarrollar sus proyectos en este espacio federal, creado durante esta gestión”.

Volver a Tejernos está abierta a grupos que quieran visitarla y sumarse en forma interactiva. Fue el tercer proyecto seleccionado para integrar la programación 2026 de AURA, a partir de una convocatoria pública evaluada por un jurado integrado por Mauge Suárez, Ekaterina Gelroth y Alberto Bonus. Durante el año, el espacio también presentó las exposiciones “Refugio para la ausencia y el deseo”, del Colectivo Refugio Mutante, integrado por Elena Salomón, Walter Musich y Paola Chiappella, de Paraná; y “Refugio”, proyecto individual del artista Diego Abu Arab, de Gualeguaychú. También se desarrollaron talleres, ferias y visitas guiadas.

Contacto: ceacaura@gmail.com