Camino al FICER proyecta la película “Rinoceronte” para jóvenes de escuelas secundarias [image: Camino al Ficer Rinoceronte 1.jpg]

Estudiantes de escuelas secundarias de Concordia, Diamante, Paraná, San José y Villaguay participan de la proyección de la película argentina Rinoceronte, de Arturo Castro Godoy, en el marco del programa Camino al FICER.

La propuesta se realiza en articulación con la Coordinación de Políticas Transversales del Consejo General de Educación de la provincia (CGE), la campaña “Hablemos de”, y Cine Círculo, con el objetivo de difundir el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) entre el público joven y abordar problemáticas que permitan abrir el diálogo luego de la película. [image: Camino al Ficer Rinoceronte 2.jpg]

En este caso, se seleccionó “Rinoceronte”, una película que narra la historia de Damián, un niño de 11 años que es separado de su familia —marcada por la negligencia y la violencia— por una intervención del Estado; y que abre preguntas sobre el cuidado y el acompañamiento de los adultos y las instituciones a las juventudes en la etapa de la adolescencia.

Cabe remarcar que la actividad se desarrolla, a su vez, en el marco de los 20 años de la sanción de la Ley Nacional Nº 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) en Argentina, lo que propicia, junto a la película, un espacio para la reflexión y el intercambio sobre temáticas que afectan a los jóvenes.

Con esta propuesta, Camino al FICER extiende la experiencia del Festival acercando películas a diferentes territorios en pos de democratizar el acceso al cine, y de generar espacios de encuentro e intercambio. [image: Camino al Ficer Rinoceronte 3.jpg]

Ya se realizaron funciones en las salas del Cine Círculo de Concordia, Villaguay, Paraná, y continúan este miércoles y jueves en Diamante y San José.

El FICER es organizado por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), dependiente de la Secretaría de Cultura provincial, y la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER). Su octava edición se realizará entre el 24 y 29 de noviembre en la ciudad de Paraná.

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