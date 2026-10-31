CHOCARON CON LA MOTO Y SE DIERON A LA FUGA

FEDERAL - Un accidente de tránsito con presunta fuga de los involucrados se registró en la noche de este viernes 30 de octubre alrededor de las 21:00 horas en la intersección de las calles 9 de Julio y Rivadavia, de la ciudad de Federal. Personal del Comando Radioeléctrico de la Jefatura de Policía Departamental Federal, acudió al lugar tras ser alertados por un llamado telefónico, y en el sitio los efectivos corroboraron que por calle 9 de Julio en sentido este-oeste, se desplazaba a bordo de una moto Corven Triax una señora de 28 años de edad acompañada de su hijo de 6 años, y que al llegar a la intersección con calle Rivadavia, (según el relato) un motovehículo de color negro, sin patente colocada, con faltante de plásticos y en aparente estado de desarme, ocupado por dos jóvenes, habría impactado contra la rueda trasera de la moto en la que circulaba la mujer con el menor, para darse a la fuga inmediatamente sin brindar asistencia. Tras el impacto, el niño de 6 años fue trasladado de manera particular al Hospital local, donde se constató que en primera instancia no presentaba lesiones. Ante lo sucedido, se dio intervención al Fiscal en turno, quien dispuso que se recepcione la formal denuncia a la damnificada, se reciban los testimonios a los posibles testigos del hecho y se eleven las actuaciones correspondientes a la justicia, ya que conforme la información recabada de vecinos que presenciaron el hecho, habrían indicado a la damnificada que los presuntos involucrados serían menores de edad conocidos en la zona.