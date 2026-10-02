Comenzó a desarrollarse la Residencia Cinematográfica Entrerriana Timotek

Desde este viernes 2 de octubre la localidad de Valle María será la sede de la Residencia de Guion y desarrollo de proyectos audiovisuales “Timotec 2026”. En ese sentido el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos, en asociación con la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y junto al municipio local firmaron un convenio específico de colaboración para llevar adelante la edición.

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Esta propuesta cultural y de formación se desarrollará de manera presencial durante nueve días de este mes, marca un hito ya que es la primera que se realiza con esta característica, reuniendo a realizadores y realizadoras audiovisuales de la provincia y del país, en un espacio destinado a fortalecer la creación cinematográfica y la profesionalización del sector audiovisual entrerriano.

Durante cada jornada se llevarán adelante instancias intensivas de formación, tutorías y seguimiento de proyectos, a cargo de reconocidos profesionales del ámbito audiovisual.

Convocatoria y objetivos

La Residencia de Guion y Desarrollo de Proyectos Audiovisuales de Entre Ríos, Timotek, desde el inicio de su convocatoria aceptó propuestas de largometrajes de ficción, documental, animación o de experimentación, en etapa inicial o en desarrollo, que cuenten con un tratamiento narrativo argumental.

Después de la selección de seis proyectos, éstos compartirán una residencia en Valle María durante octubre, coordinado por la cineasta Celina Murga y participarán de instancias específicas en la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), que se realizará del 24 al 29 de noviembre en Paraná. Habrá espacios de trabajo, formación y producción compartidos con tutores que son referentes del sector y la cultura.

Será bajo el lema “El río conecta, el cine también”, Timotek (que significa Escucha, en lengua Chaná) será un espacio para desarrollo de obras, intercambio federal, formación intensiva, e identidad regional.

Se trata de siete jornadas de trabajo que tendrán la participación de tutores e invitados especiales para enriquecer una experiencia federal que fortalece y proyecta el cine entrerriano. Clarisa Navas, Ezequiel Radusky, María Alché, Selva Almada e Iván Zgaib compartirán sus trayectos y recorridos formativos, creativos y laborales. Un camino que continuará con instancias de mercado en la octava edición del FICER.

Cuáles son los proyectores que participarán de Timotek

Cabe remarcar que Timotek recibió propuestas de largometrajes de ficción, documental, animación o de experimentación, en etapa inicial o en desarrollo, que cuenten con un tratamiento narrativo argumental. Los seleccionados, anunciados recientemente son iniciativas que compartirán siete jornadas de trabajo en la localidad de Valle María (Departamento Diamante), coordinado por la cineasta Celina Murga y que serán protagonistas de instancias del mercado de la octava edición del FICER (Festival Internacional de Cine de Entre Ríos). Se trata de Victoria de Michele (Proyecto “Todo bien igual”); Renzo Blanc (Proyecto “Las cuchillas”); Martina Beker (Proyecto “Maromera”); Manuel Rey (Proyecto “Por un puñado de patacones”); Abril Ansaldi (Proyecto “La solapa”); Paula Burna (Proyecto “Tornado del ´97”); Yamila Cabrera (Proyecto “Las estelas de una sonrisa”); Carla Scolari (Proyecto “Cómo se nombra una tormenta”) el cual fue seleccionado a través de un convenio con el laboratorio de proyectos santafesino PULSAR; y el de Ingrid Carlson (Proyecto “Narda”) del que cabe destacar fue seleccionado a través de un convenio con el Programa Sueña Cine del IAAVIM de Misiones.

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