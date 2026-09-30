Comienza Pantallas de Papel, un nuevo ciclo de cine y literatura en Paraná [image: Ciclo de Cine Pantallas de Papel.jpg]

Un nuevo ciclo de cine y literatura comienza este jueves 1 de octubre a las 19.30 en el patio cultural El Subsuelo (Andrés Pazos 406, Paraná). El acceso es libre y gratuito. Se proyectará Homenaje a Juan L. Ortiz, de Marilyn Contardi; y Diciembre de 1988, de Raúl Beceyro. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La Facultad de Ciencias Económicas, la Editorial de la UNER, el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos y el Cineclub de la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER) presentan el primer el encuentro de Pantallas de Papel: ciclo de cine y literatura, una acción de Extensión que propone tender puentes entre la literatura publicada en EDUNER y el lenguaje audiovisual.

La jornada inaugural incluirá la proyección del cortometraje Homenaje a Juan L. Ortiz (1994), de Marilyn Contardi, y el largometraje Diciembre de 1988 (2024), de Raúl Beceyro. Ambos directores estarán presentes en la actividad para dialogar con el público.

El cortometraje de Marilyn Contardi, es un documental realizado en la década del noventa (estrenado alrededor de 1992-1994) por la poeta, traductora y cineasta argentina Marilyn Contardi en coproducción con el Taller de Cine de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Mientras que el documental de Raúl Beceyro, que se produce en el marco del Taller de Cine de la Universidad Nacional del Litoral, este material trata sobre el último año de la presidencia de Raúl Alfonsín, marcado por extremas tensiones políticas.

Se trata de una invitación abierta a la comunidad para encontrarse, mirar y reflexionar sobre los vínculos entre el cine y la literatura. La entrada es libre y gratuita, y durante la jornada habrá servicio de cantina y cerveza artesanal.

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