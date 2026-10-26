Con récord de participación y alcance federal, el programa A Toda Orquesta finalizó su ciclo 2026

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Con más de 6 mil alumnos entrerrianos alcanzados, finalizó una nueva temporada del programa A Toda Orquesta, que incluye conciertos didácticos de la Sinfónica provincial y recorridos por museos de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, entre otros lugares patrimoniales. Es una iniciativa conjunta con el Consejo General de Educación (CGE).

Las seis funciones finales en La Vieja Usina contaron con escuelas de Paraná, San Benito, Colonia Avellaneda, Estación General Racedo, Viale, Victoria, Santa Anita, Gualeguay y Villa Elisa.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, afirmó: “Finalizamos otro año de esta propuesta que reúne cultura y educación, además de dos ejes centrales de nuestra gestión: federalizar el arte entrerriano y facilitar el acceso a los bienes culturales de la provincia”. El ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, acompañó con su presencia la iniciativa.

“Para muchos estudiantes, esta experiencia representa su primer contacto en vivo con una orquesta y con espacios artísticos que también les pertenecen. Nuestro compromiso es garantizar que el acceso a la cultura sea un derecho colectivo y no un privilegio, integrando la música como una herramienta pedagógica fundamental para despertar la curiosidad, la creatividad y enriquecer la formación integral de niñas, niños y jóvenes”, manifestó la coordinadora de Educación Artística del CGE, Evangelina Rodríguez.

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Una propuesta pedagógica y patrimonial

Bajo la dirección artística de Luis Gorelik y la conducción del director invitado Rodrigo Naffa, A Toda Orquesta articuló un espacio pedagógico de 50 minutos con el objetivo de acercar el universo de la música instrumental a estudiantes de nivel primario y secundario de todo el territorio provincial. En cada uno de los 23 conciertos realizados este año, los alumnos exploraron la diversidad instrumental, reconocieron el rol de cada familia de instrumentos y disfrutaron de obras emblemáticas de compositores clásicos.

El viaje educativo incluyó un circuito patrimonial por el Museo Histórico de Entre Ríos Martiniano Leguizamón, el Museo Provincial de Bellas Artes, el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas, Museo de la Casa de Gobierno, Biblioteca Provincial de Entre Ríos, Túnel Subfluvial y el Domo del MiradorTEC, transformando la jornada en una experiencia pedagógica integral.

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Testimonios de la jornada

Patricia, docente de Gualeguay, dijo que le pareció una “experiencia hermosa” y remarcó que las canciones “resultaron muy acordes para la edad de los chicos, se notaba en sus miradas cómo reconocían la música”. La docente Marisa, de Colonia Santa Anita, definió el encuentro como “fabuloso y altamente formador”. Gabriel, alumno de 12 años, agregó: “Fue la primera vez que escuché una orquesta sinfónica en vivo y me sorprendió la potencia de la música”.

En el nivel secundario, la iniciativa permitió profundizar la relación con la música en vivo. Darío, profesor de la Escuela de Educación Técnica (EET) N°139 de Viale, señaló que “cuando los alumnos experimentan la música en vivo se genera otra energía y otra forma de vivirla”. En sintonía con su docente, los propios estudiantes coincidieron en que escuchar a la orquesta en vivo fue una “gran experiencia” y destacaron la emoción que les transmitió el sonido de los instrumentos.

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Balance y proyección

Esta edición 2026 se consolida como la de mayor alcance pedagógico desde el lanzamiento de la propuesta, alcanzando un total de 23 conciertos didácticos que superaron la cantidad de encuentros realizados en los ciclos 2024 y 2025. A lo largo de sus tres años, el programa ha reafirmado su vocación federal y de democratización cultural, permitiendo que delegaciones escolares de decenas de municipios y comunas viajen a la capital provincial para conectarse en vivo con la sonoridad de una orquesta sinfónica.

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