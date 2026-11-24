Con reuniones de negocios, referentes de la industria y proyectos regionales, comienza el FORUM del FICER [image: FORUM Programacion completa.jpg]

El Foro de Coproducción Regional se desarrollará del 24 al 26 de noviembre en Paraná, con actividades abiertas al público, encuentros profesionales y paneles sobre producción, financiamiento y circulación audiovisual. Participarán productores, distribuidores, plataformas e instituciones de Argentina y Uruguay, junto a representantes de distintos polos audiovisuales del país.

Tres jornadas para presentar proyectos, generar alianzas y abrir nuevas oportunidades de producción para el cine regional. Ese es el eje del FORUM, que comienza este martes 24 de noviembre en el marco del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER).

Desde este espacio se apuesta al crecimiento del cine entrerriano y federal, a la integración regional y al desarrollo de una industria audiovisual más diversa, colaborativa y territorial.

Martes 24 de noviembre

-De 9 a 13 h Taller de pitch y preparación de proyectos. Solo para proyectos en competencia. Tutores: Manuel García, Lorena Muñoz y Alejandro Israel. En la Sala Noble, del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), Matorras 861, Paraná.

-De 15 a 18:30 Pitching de proyectos en competencia. Actividad abierta al público por orden de llegada. También en la Sala Noble del IAAER.

Miércoles 25 de noviembre

-De 9 a 13:30 One to One Meetings. Solo para acreditados y representantes de la industria. En el Centro Provincial de Convenciones (CPC) Sala 1 PB, calle San Martín 15 – zona Parque Urquiza.

-De 15 a 16:30 Charla con productores. Javier Leoz y Nicolás Batlle, presentan el libro ¿Qué hay del otro lado del riesgo? Modera: Nicolás Herzog. CPC Living.

-De 16:45 a 18:15 Mesa-debate: “Incentivar, asociarse, producir: nuevas formas de comunidad audiovisual”. La integran Sergio Acosta (IAAviM, Misiones), Ariadna Solís (Pulsar, Santa Fe), Maximiliano Schonfeld (IAAER, Entre Ríos) y Fernanda Rocca (CAPAC, Córdoba). CPC Living.

-De 18:30 a 20 h. Panel de coproducción – Argentina y Uruguay: ¿socios estratégicos? Participan Federico Cetta (El Cielo Cine, Uruguay), Pedro Lafferranderie (Murdoc, Uruguay) y Alejandro Israel (Ají Molido, CABA). Modera: Santiago Carabante. En CPC – Living.

Jueves 26 de noviembre

-De 9 a 13:30 One to One Meetings. Sólo para acreditados y representantes de la industria, en CPC · Sala 1 PB.

-De 15 a 16:30 Panel de audiencias y circulación ¿Quién encuentra nuestras películas? Participan Ignacio Galliano (Flow), Rodrigo Cantisano (MIP Cancún), Manuela Gamboa (Meridiano Cine) y Analía Díaz Figueroa. Modera: Manuel García. Será en la Sala Noble del (IAAER).

-De 17 a 18:30 Mesa de duplas creativas: Alianzas, complicidades y tensiones en el desarrollo de una película. Participan Santiago King y Romina Tamburello, Roxana Ramos y Fernando Díaz. Modera: Nicolás Herzog. En CPC – Living.

-A las 20 h Premiación y cierre del FORUM. Reconocimiento a los proyectos seleccionados. Cóctel de cierre. Será en el MiradorTEC Lab, espacio que forma parte MiradorTEC, ubicado en el anexo del campus junto a La Vieja Usina (ingreso por Gregoria Matorras 889, Paraná).

El FICER se realizará del 24 al 29 de noviembre en Paraná, con funciones gratuitas en nueve espacios y salas de la ciudad. Es organizado por el Gobierno provincial, la Secretaría de Cultura Provincial, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado de Entre Ríos.

Apoyan el FORUM:

HBO Max, Flow, Alanorte, HD Argentina, ZUB Sonido, Drago&Schaff, PULSAR, IAAVIM, ACAU, Ají Molido, Cinetren, Meridiano, El Cielo Cine, Pez Cine, Machaco, Aramos Cine, Estudio Silver, Murdoc, Corte A Cine, Nina Cine, Suda Club de Producción Audiovisual.

Auspician la 8° edición del FICER:

CFI, Incaa, Iapser, Salto Grande, CPC, Flechabus, Cámara de Diputados de Entre Ríos, La Vieja Usina, Mirador Tec, Cine Las Tipas Paraná, Cine Círculo. ⁠DAC, Género DAC (que contribuyeron con Foco: Aristarain, la serie de películas que se proyectan en homenaje a este director en el marco de la programación de Cinemateca Presenta). ⁠⁠⁠Embajada de Francia, ⁠⁠⁠Museo del Cine y Mirador Tec Inmersivo.

Descargá la GRILLA DE FORUM: LINK DE PROGRAMACIÓN DE FORUM <https://ficer.com.ar/downloads/FICER8-forum.pdf?v=c2ce2286> Sitio Web Oficial: https://ficer.com.ar

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