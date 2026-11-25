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La gala de apertura del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos se realizó este martes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. La primera proyección, a sala llena, fue Glaxo, protagonizada por Lali Espósito. Con entrada libre y gratuita, sigue hasta el domingo.

El FICER es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, la Secretaría de Cultura Provincial, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado de Entre Ríos.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, expresó que darle continuidad al FICER “es una clara decisión política del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro Manuel Troncoso para seguir fomentando la industria audiovisual en la provincia y facilitar un acceso federal de miles de entrerrianos a la cultura”.

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El presidente del IAAER, Maximiliano Schonfeld, puntualizó: “Este festival es un trabajo inmenso de un gran equipo, con mucha pasión, buscando que todos, mirando películas, nos encontremos y seamos un poquito más felices en comunidad”.

El festival por primera vez presenta a dos mujeres como directoras artísticas, Betania Cappato y Florencia Curi. Cappato destacó: “El FICER es un espacio de encuentro para los que hacemos cine y también para el público”. Curi agregó: “En Entre Ríos hemos ido construyendo un camino para que el cine tenga cada vez más lugar”. [image: Gala Ficer Foto 3 - Curi y Cappato.jpg]

En el acto también se entregaron dos Premios Tilda Thamar a la trayectoria, uno para la artista visual Adriana Lestido, y otro a la cineasta Lorena Muñoz, quien expresó: “Me emociona sentir que existen estos espacios donde podemos encontrarnos con lo que amamos”.

Estuvieron presentes en la gala de apertura autoridades provinciales, legisladores y de la Municipalidad de Paraná. [image: Gala Ficer Foto 4 - Publico Glaxo.jpg]

Más información

La octava edición del FICER se realizará hasta el domingo 29 en Paraná como sede central, con entrada libre y gratuita en todas sus actividades. Bajo el lema “Un lugar donde vive el cine”, presentará una selección curada de películas nacionales, internacionales y regionales, además de foros, talleres y charlas.

Los escenarios serán el Centro Provincial de Convenciones (CPC); el Centro Cultural La Vieja Usina; Cinemateca Entre Ríos; Sala Noble – Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAAER); Domo MiradorTEC Inmersivo; Mirador TEC; Vaporeso; el Cine Círculo y Cinemas Las Tipas.

También habrá actividades en Concordia, María Grande, Chajarí, Gualeguaychú, Rosario del Tala y San José de Feliciano. [image: Gala Ficer Foto 5 - Actores Glaxo.jpg]

Secciones y destacados

Este año habrá dos secciones competitivas: Competencia Oficial Cine Argentino del Presente (Largometrajes Nacionales) y Competencia Cortometrajes Entrerrianos. A los que se suman Panorama Internacional, Fronteras Abiertas (Cine argentino y latinoamericano), Orillas (películas de Entre Ríos y el Litoral), Pantalla Compartida (cine para descubrir juntos y en familia), Cinemateca Presenta (películas que regresan) y la incorporación de Vórtice, dedicada al cine fantástico y de terror.

En la programación se destacan el Foro de Coproducción Regional (FORUM), con 14 proyectos que se presentarán a productores y referentes de la industria con el objetivo de generar nuevas oportunidades para el cine regional. Además, se proyectará la película Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, con música en vivo de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos; se realizará un homenaje a Adolfo Aristarain en la sección Cinemateca Presenta; y el premio Ojo Pez tendrá una nueva edición con la participación del público que puntuará las películas al salir de cada función. [image: Gala Ficer Foto 6.jpg]

Apoyan el FICER

Consejo Federal de Inversiones (CFI), Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Centro Provincial de Convenciones (CPC), Flechabus, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, Centro Cultural La Vieja Usina, Mirador Tec, Cine Las Tipas (Paraná), Cine Círculo.

Colaboran con el FICER

Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Género DAC, Embajada de Francia, Museo del Cine y Mirador Tec Inmersivo.

Apoyan el FORUM:

HBO Max, Flow, Alanorte, HD Argentina, ZUB Sonido, Drago&Schaff, PULSAR, IAAVIM (Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones), ACAU, Ají Molido, Cinetren, Meridiano, El Cielo Cine, Pez Cine, Machaco, Aramos Cine, Estudio Silver, Murdoc, Corte A Cine, Nina Cine, Suda Club de Producción Audiovisual.

DESCARGAR GRILLA DE ACTIVIDADES <https://ficer.com.ar/downloads/FICER8-grilla.pdf>

SITIO WEB DEL FICER <https://ficer.com.ar>

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