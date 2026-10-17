CONCORDIA FUE SEDE DE UNA JORNADA SOBRE REGULARIZACIÓN DOMINIAL - Conectados Concordia

Este viernes Concordia fue sede de un encuentro entre autoridades municipales y de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (AABIPER) que tuvo como objetivo avanzar en políticas de regularización dominial.

La jornada estuvo centrada en dos ejes principales: la reglamentación de la Ley Nacional N°24.374, conocida como “Ley Pierri”, vinculada a la regularización de la situación dominial de inmuebles privados, y el abordaje de los terrenos sin dueño, situación que requiere la articulación entre la Provincia y los gobiernos locales.

Durante el encuentro el intendente Francisco Azcué sostuvo que “necesitamos trabajar de manera articulada con el Gobierno Provincial e impulsar estas acciones a través de equipos técnicos especializados ya que los municipios necesitan del acompañamiento provincial para llevar adelante procesos de regularización que, por su complejidad y alcance, requieren coordinación y planificación”.

Sobre la situación de Concordia, Azcué señaló que el crecimiento urbano desordenado generó numerosas situaciones de irregularidad dominial, tanto en asentamientos como en barrios consolidados. En ese marco, subrayó la importancia de trabajar para que las familias puedan acceder a la titularidad de sus terrenos y, de esa manera, facilitar el acceso a servicios básicos y acompañar el desarrollo de los barrios.

Por su parte, el presidente de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos, Eduardo Asueta, explicó que la jornada forma parte de una agenda de trabajo destinada a atender el importante retraso existente en materia inmobiliaria. En ese sentido, señaló que “la reglamentación de la Ley Pierri constituye una deuda histórica para la provincia y que resulta necesario abordar, en paralelo, la regularización de los inmuebles sin dueño, una tarea en la que los municipios y las comunas tienen un papel fundamental”.

La vicepresidenta de la AABIPER, Lucía Varisco, se refirió a las posibilidades y beneficios a los que acceden aquellos que acrediten las condiciones previstas por la citada ley: “la titularidad permite brindar seguridad jurídica a las familias, facilita la transmisión y venta de los inmuebles y favorece la incorporación de las propiedades a los circuitos formales de tributación y el programa de la AABIPER prevé trabajar de manera articulada con cada municipio para recibir la documentación y desarrollar las tareas territoriales necesarias, con la participación del Colegio de Escribanos y la posibilidad de recurrir a la figura del escribano regularizador”.

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Fuente: Conectados Concordia

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