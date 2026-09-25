Continúa abierta la invitación a instituciones de la provincia a ser parte de La Noche de los Museos Entrerrianos [image: Noche de los Museos 1 - PORTADA.jpg]

La Noche de los Museos Entrerrianos se realizará el 6 de noviembre con el lema “Entre Ríos: caminos que nos unen”. Pueden inscribirse online instituciones culturales, educativas y patrimoniales sumando su propia actividad a un evento federal y compartido. Hay plazo hasta el 23 de octubre. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La Noche de los Museos Entrerrianos es una celebración que pone en valor el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico de la provincia, promoviendo el encuentro entre los museos, las instituciones culturales y la comunidad. En 2026, se realizará el viernes 6 de noviembre de 19 a 24 como horario central, bajo el lema “Entre Ríos: caminos que nos unen”.

La propuesta invita a pensar a Entre Ríos como un territorio de encuentros, trayectorias y vínculos: ríos, caminos, pueblos, personas, ideas, saberes, oficios y memorias que, a lo largo del tiempo, fueron construyendo una identidad colectiva. En este recorrido, los museos se presentan como estaciones de esos caminos, espacios donde convergen historias locales y provinciales, pasado y presente, patrimonio material e inmaterial. Cada institución podrá abordar el lema desde su propio perfil, colección e historia, desarrollando propuestas diversas que permitan poner en valor los caminos que atraviesan y conectan a nuestras comunidades. [image: Noche de los Museos 2.jpg]

La jornada estará acompañada por una programación especial que podrá incluir visitas guiadas, exposiciones, música, danza, fotografía, artes visuales, proyecciones, lecturas, intervenciones y otras propuestas artísticas y participativas. La convocatoria está dirigida a museos, centros culturales, bibliotecas, archivos, instituciones educativas y otros espacios patrimoniales y culturales de la provincia que deseen sumarse a esta gran celebración.

Formulario de inscripción (hay plazo hasta el 23 de octubre): LINK DE INSCRIPCIÓN <https://forms.comunicacionentrerios.com/f/444/lanochedelosmuseos>

La participación en La Noche de los Museos Entrerrianos es libre y gratuita.

Consultas: direccionmuseosypatrimonioer@gmail.com

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