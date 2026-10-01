Convocan a las escuelas a participar de la Feria Provincial del Libro en Concordia

[image: Feria Provincial del Libro - Concordia.jpg]

El Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia invitan a las escuelas a participar de la Feria Provincial del Libro, en el Centro de Convenciones de esa ciudad. Las actividades, pensadas para nivel primario y secundario, se concentrarán el 9 de octubre e incluyen talleres, lecturas, espectáculos, biblioteca móvil y museo interactivo.

Todas las actividades son gratuitas pero algunas requieren inscripción previa online y tienen cupo. El link al formulario es el siguiente: LINK AL FORMULARIO <https://forms.gle/ukem5BYVCKEEXYnN6>

Entre las actividades con inscripción previa se cuentan: Taller de lectura para primer ciclo de primaria "Un pelo de monstruo" con Magela de Marco; Taller para escuela secundaria "Los libros, ¿cómo eran, cómo son, cómo serán?" con Gustavo Martínez; Taller para escuela secundaria "Las palabras del Agorero" con Nerea Liebre, basado en la novela Cuartoscuro; Lecturas para primer y segundo ciclo de primaria a cargo del Grupo Abuelas LeeCuento; Obra de teatro "Bodas de Sangre" para escuelas secundarias; Espectáculo de narración, rimas y poemas para primer ciclo de primaria "Un mapa, una valija y te cuento..." con Vicky Cano.

Algunas de las actividades sin inscripción previa: “Las lecturas de Oscar”. Escucha literaria inmersiva; Biblioteca Móvil; Museo Interactivo; Función de Títeres Así nació Concordia; Presentación La Escuela de Comercio N°1 de Concordia de Graciela Beatriz Guerrero; Taller “La cocina invisible de la escritura: cómo nace un poema, un cuento o una novela”.

Además, la jornada contará con un conversatorio de la autora invitada, Alejandra Kamiya, y finalizará con la presentación de la obra de teatro "¡Afuera!”, protagonizada por Gustavo Benderski.

El objetivo es promover la lectura y que los alumnos puedan ser parte de este evento que el año pasado, en su primera edición, reunió a más de 20 mil personas.

-- *Para recibir el boletín informativo de la Secretaría de Cultura con todas las novedades escribí a prensaculturaentrerios@gmail.com <prensaculturaentrerios@gmail.com>*

*Todas las noticias en https://www.entrerios.gov.ar/cultura/noticias/ <https://www.entrerios.gov.ar/cultura/noticias/>*

Facebook <https://www.facebook.com/CulturaEntreRios> Instagram <https://www.instagram.com/culturaentrerios/?hl=es> Web <https://www.entrerios.gov.ar/cultura/> Flickr <https://www.flickr.com/photos/culturaerenfotos/albums/>