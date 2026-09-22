Convocatoria 2026 para la línea de investigación y fomento Alicia Naput del IAAER

El Instituto Autárquico Audiovisual provincial, organismo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, lanza la convocatoria de investigación y fomento Alicia Naput. Es para producir ensayos que exploren los vínculos entre las expresiones artísticas, socioculturales y el campo audiovisual en el territorio entrerriano. La inscripción es hasta el 23 de octubre.

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en el marco de sus políticas de fomento al desarrollo audiovisual y cultural de la provincia, impulsa esta convocatoria con el propósito de promover la investigación y la producción de pensamiento en torno a las poéticas entrerrianas, entendidas como las formas de creación, representación y construcción de sentido que emergen de los territorios, sus historias, sus modos de habitar y la diversidad de sus expresiones culturales.

La convocatoria está dirigida a artistas, realizadores audiovisuales, historiadores, investigadores, gestores culturales, cientistas sociales, escritores y demás personas interesadas en el estudio de las poéticas vinculadas al territorio entrerriano.

La convocatoria está abierta hasta el 23 de octubre a las 23:59 hs

Formulario de Inscripción Estudios de poéticas entrerrianas: LINK PARA COMPLETAR EL FORMULARIO <https://forms.gle/ednbsZXYBNRxCVSQ6>

Homenaje

[image: Convocatoria Alicia Naput 2.jpg]

Naput apoyó e impulsó el desarrollo de distintas propuestas de investigación en el IAAER. Se formó en la Facultad de Ciencias de la Educación y posteriormente se desempeñó como profesora en la misma institución, en las cátedras Política de la Educación, Teoría Política e Historia de las Ideas de las carreras de Ciencias de la Educación y Comunicación Social. Asimismo, fue coordinadora de Carreras de Ciencias de la Educación entre 2009 y 2013. También fue consejera directiva de la Facultad. Por otra parte, dirigió proyectos de investigación y extensión en temáticas vinculadas con géneros, sexualidades, cine y política, educación, así como con políticas de formación en la universidad. Y tuvo una activa militancia en el Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria (Sitradu) y Conadu Histórica. Falleció en septiembre del 2025.

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