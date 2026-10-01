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Difundieron las obras premiadas del 5º Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

Por Maximiliano José Peisojovich · hace 24 minutos · 6 lecturas · 2 min de lectura

Difundieron las obras premiadas del 5º Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

[image: Salon de Fotografia - Premiados.jpg]

(Foto de ilustración: “Soledades en el río”, de Carlos Alberto Contreras - Concordia)

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo Provincial de la Imagen, difundió las obras premiadas del 5º Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos. La convocatoria tuvo una participación récord y federal. La muestra se inaugurará el 30 de octubre.

Las obras premiadas en la Sección Color son:

1° Premio: María Delfina Zamora Roude por “Pluma y bruma” (Colón).

2° Premio: Paul Brian por “El río que nos une” (Gualeguay).

3° Premio: Natalia Garay Elizalde por “Donde se curva el tiempo” (Paraná).

Menciones: Valentín Ernesto González por “Ecos del pasado” (Paraná); Raul Perriere por “Biblioteca popular” (Paraná); María Soledad Pardo por “Permaneser” (Concordia).

En la sección Blanco y Negro, las obras premiadas fueron:

1° Premio: Juliana Faggi por “Nembyre” (Paraná).

2° Premio: Cynthia Fistraiber por “Umbral de la tormenta” (Paraná).

3° Premio: María Jimena Franco por “Memoria invertida” (Paraná).

Menciones: Luz Belen Mohr por “Ecos del invierno” (Gualeguay).

En el caso de los premios, recibirán una retribución monetaria. El Jurado estuvo integrado por Susana Leineker, Pablo Merlo y Julio Gómez.

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