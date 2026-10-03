Difundieron las obras seleccionadas del 4° Premio Provincial Pieza Única Artesanal 2026
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La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain, difundió las obras seleccionadas en el marco del 4° Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026. Las obras premiadas se anunciarán el 19 de octubre.
Los seleccionados son:
Adriana Beltzer (Pieza: Netela Danan uá nderé - Paraná); Alejandra Franco (Pieza: Tardecita - Concordia); Alejandro Banchero (Pieza: Naldo - Paraná); Alicia Palavecino (Pieza: Atardecer en el Campo - Paraná); Damián Ayala (Pieza: Tejedora - Chajarí); Efrain Demestri (Pieza: Pieza que se parece al dueño - Paraná); Griselda De Paoli (Pieza: Yesquero - Paraná); Javier Caputo (Pieza: Esencia de Río: Tributo al Uruguay - Concordia); Marisa Moix (Pieza: Raíces que abrazan - San Salvador); Natalia Lucioni (Pieza: Jaguar de humo y fuego - Colón); Norma Albornoz (Pieza: Raíces de luz - Diamante); Patricia Bonin (Pieza: Vestida de tierra - Villaguay); Rocío Regner (Pieza: Pie de cama - Villa Elisa); Sonia Lacoste (Obra: Manta de lana - Villa Elisa); Stella Maris Cardama (Pieza: Matra - Colonia Hocker) y Uriel Franco (Pieza: Vero a la vera del Río - Concordia).
La convocatoria busca reconocer piezas artesanales de autoría propia, realizadas total o parcialmente a mano, que reflejen el oficio, la creatividad, la identidad cultural y el valor patrimonial de las producciones artesanales entrerrianas.
El 19 de octubre se anunciarán las obras premiadas.
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