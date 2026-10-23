Difundieron los ganadores del 63° Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos[image: Jurado evaluando las obras 1 - PORTADA.jpg]

Se otorgaron los Premios Adquisición Gobierno de Entre Ríos que reconocen cada año el trabajo de las y los artistas visuales entrerrianos. La inauguración de la exposición y entrega de distinciones será el viernes 20 de noviembre a las 20 en el Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Pedro E. Martínez” (Buenos Aires 355, Paraná), con entrada libre y gratuita.

El tradicional certamen, especialmente dedicado a artistas visuales de la provincia, es convocado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos bajo la organización del Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez. Los premios instituidos en razón de su carácter de adquisición permiten la incorporación anual de obras al Patrimonio que representan un estado del arte contemporáneo de la región, a la vez que estimulan el trabajo de las y los artistas de todo el territorio provincial de manera federal e inclusiva.

El jurado integrado por Daniel Fischer, María Elena Machuca y Priscila Sandoval, profesionales de amplia trayectoria en el campo artístico, analizó las 58 obras seleccionadas en la primera instancia con el fin de discernir los premios y distinciones correspondientes a las disciplinas de Arte Textil, Cerámica, Dibujo, Escultura, Grabado y Pintura.

El jurado remarcó que “ha priorizado la selección y premiación de aquellas poéticas capaces de articular una reflexión crítica sobre los sistemas y lenguajes del arte contemporáneo, así como sobre las urgencias que atraviesan nuestro presente. Los criterios de valoración se han cimentado en la capacidad de las obras para tensar las nociones de territorio y paisaje, interrogando las cualidades identitarias del lugar y las múltiples dimensiones de lo social.”

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(Fotos: El jurado evaluando las obras presentadas)

Los resultados son los siguientes:

Arte textil

Primer Premio Adquisición “Gobierno de Entre Ríos” de $1.300.000 a Ludmila Beker DNI: 29.794.639 por su obra “La fragilidad de la memoria” (Técnica: Collage textil: bordados, guarda a crochet y negativos de fotos cosidos al lienzo).

Segundo Premio Adquisición “Gobierno de Entre Ríos” de $950.000 a Alonso Nicolás Villanova DNI: 31.623.537 por su obra “Vestigios de un brindis en carnaval” (Técnica: Camisa de género sobre marco de lienzo como soporte, intervenida con acuarela y bordado de pedrería acrílica).

El Jurado otorga la siguiente Mención:

A Patricia Silvina Abrego DNI: 29.723.492 por su obra “De lo mínimo a la presencia expansiva” (Técnica: Cuentas de cerámica, enhebradas y entramadas con tanza).

Cerámica

Primer Premio Adquisición “Gobierno de Entre Ríos” de $1.300.000 a Franco Bacalluzzo DNI: 33.424.314 por su obra “Tabla Neolítica” (Técnica: Cerámica de planchas por azote, horneada a leña, con una capa de cola vinílica).

Segundo Premio Adquisición “Gobierno de Entre Ríos” de $950.000 a Paz Secundini DNI: 34.051.531 por su obra “Deshielo/Lo que transportan los icebergs” (Técnica: Cerámica, pigmentos minerales patagónicos, sea glass atlántico y esmaltes de ceniza volcánica).

Dibujo

Primer Premio Adquisición “Gobierno de Entre Ríos” de $1.300.000 a Carina Noemí Amarillo DNI: 20.813.102 por su obra “Cuerpos en disolución de la Canasta Familiar” (Técnica: Carbonilla, tinta y tiza pastel sobre tela).

Segundo Premio Adquisición “Gobierno de Entre Ríos” de $950.000 a Elina Aguilar DNI: 35.706.796 por su obra “Bestiario doméstico” (Técnica: Lápiz color grises fríos y cálidos sobre papel).

El Jurado otorga la siguiente Mención:

A María Alicia Flores DNI: 29.855.942 por su obra “Nunca la simbiosis” (Técnica: Acrílico sobre papel obra 150 grs.).

Escultura

Primer Premio Adquisición “Gobierno de Entre Ríos” de $1.300.000 a Belén Céspedes DNI: 29.855.900 por su obra “Esa casa solariega del embrujador” (Técnica: Construcción. Ensamble. Escombros, tejas, ladrillos con firma, azulejo, caja de luz, revoque, parlante, cables, reproductor, archivo mp3, polvo de cal, varillas, tuercas, cemento, barniz).

Segundo Premio Adquisición “Gobierno de Entre Ríos” de $ 950.000 a Esteban Ubaldo Amatti DNI: 27.006.375 por su obra “Oración a Xango” (Técnica: Escultura en madera de nogal).

El Jurado otorga la siguiente Mención:

A Santiago Morahan DNI: 28.257.163 por su obra “Elogio de la deriva” (Técnica: Cartonería).

Grabado

Primer Premio Adquisición “Gobierno de Entre Ríos” de $1.300.000 a Mariana De Matteis DNI: 31.003.808 por su obra “Pintura sobre escultura (…)”(Técnica: Frottage óleo pastel sobre tela).

Segundo Premio Adquisición “Gobierno de Entre Ríos” de $ 950.000 a Agustina Piacenza DNI: 34.680.344 por su obra “Noche de brujas” (Técnica: Xilografía).

El Jurado otorga las siguientes Menciones:

A Luciana Espinosa DNI: 46.779.712 por su obra “El juego” (Técnica: Mixta, grabado sobre papel).

A Juliana Roa DNI: 45.456.581 por su obra “Estados de un alma” (Técnica: Gofrado sobre papel).

Pintura

Primer Premio Adquisición “Gobierno de Entre Ríos” de $1.300.000 a Carla Brugo DNI: 25.288.660 por su obra “Menopausia” (Técnica: Acrílico sobre bastidor).

Segundo Premio Adquisición “Gobierno de Entre Ríos” de $ 950.000 a Cecilia Gallardo Obradovich DNI: 45.616.499 por su obra “Coro de criadero” (Técnica: Pintura acrílica, óleo pastel, lápiz).

El Jurado otorga la siguiente Mención:

A Florencia Salinas DNI: 41.817.545 MENCIÓN ESPECIAL por su obra “Nuestro Hogar” (Técnica: Mixta sobre lienzo. Acrílico y óleo.).

Se deja constancia que los premios y menciones son otorgados por unanimidad del Jurado.

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