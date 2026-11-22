El bloque de diputados provinciales de Más Para Entre Ríos anunció que se presentará ante la Justicia Federal para conocer los alcances de la causa que cuestiona los acuerdos firmados por el gobernador Rogelio Frigerio con YPF S.A. y el Ministerio de Seguridad de la Nación, vinculados con la extracción y utilización de arenas silíceas entrerrianas para la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta.

La decisión se conoció luego de que los legisladores justicialistas cuestionaran el tratamiento que recibió este martes el proyecto de ratificación de ambos convenios en la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Según expresaron desde el bloque, el expediente obtuvo dictamen favorable en menos de 15 minutos, luego de una exposición de aproximadamente cinco minutos del secretario Legal y Técnico de la provincia, Esteban Vitor.

Para los diputados, la importancia económica y ambiental del tema requiere un análisis más profundo, especialmente porque las arenas silíceas constituyen un recurso natural estratégico para Entre Ríos, que cuenta con material de calidad utilizado por las empresas petroleras en sus operaciones.

Otro de los puntos señalados por el bloque es la existencia de una causa en trámite ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú, denominada "Cadoppi Frigerio, Carlos Humberto c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y otro s/ Daños Varios".

La presentación judicial incluye una acción preventiva de daños ambientales contra el Gobierno provincial y YPF S.A. En ella se solicita que ambas partes se abstengan de firmar nuevos acuerdos, otorgar certificados de aptitud ambiental o permitir la expansión de las actividades de extracción, procesamiento y transporte de arenas silíceas hasta que se realice previamente un estudio de impacto ambiental acumulativo.

En ese contexto, los legisladores consideraron necesario conocer en profundidad el estado de la causa y sus alcances antes de avanzar con la ratificación de los convenios.

Desde Más Para Entre Ríos también pusieron en duda los beneficios económicos que obtendría la provincia a partir de los acuerdos suscriptos por el Ejecutivo.

El bloque sostuvo que se pretende disponer de recursos naturales estratégicos sin garantizar beneficios significativos para los entrerrianos y calificó la negociación como un mal negocio para la provincia.

Por ese motivo, reclamó conocer cuáles fueron las motivaciones del Gobierno provincial para firmar los convenios, qué contraprestaciones se establecieron y qué beneficios concretos recibirá Entre Ríos por la explotación de este recurso.

Finalmente, los diputados confirmaron que se presentarán en la causa judicial para tomar conocimiento de lo actuado y plantearon la necesidad de debatir tres aspectos centrales: el destino de los recursos naturales provinciales, el impacto ambiental de su explotación y los beneficios económicos que obtiene Entre Ríos.

El bloque remarcó que su decisión apunta a promover un tratamiento acorde con la importancia del tema, teniendo en cuenta que existe una investigación judicial en curso.