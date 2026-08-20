El aguará guazú es la imagen de la octava edición del Festival

Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER)

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Desde la organización del FICER anunciaron que la octava edición del

festival ya cuenta con su imagen representativa: el aguará guazú, "zorro

grande" en guaraní, el cánido más grande de América del Sur y especie

declarada monumento natural provincial en Entre Ríos.

El FICER es organizado por el Gobierno provincial a través del Instituto

Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en conjunto con la Asociación

de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y su octava edición se

desarrollará del 24 al 29 de noviembre de 2026. El encuentro volverá a

reunir producciones destacadas del país y del exterior, con una

programación orientada a exhibición, formación y desarrollo de la industria

audiovisual.

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La imagen fue seleccionada entre casi 200 ilustraciones de fauna silvestre

realizada por estudiantes de segundo año de la Escuela Secundaria N°35

Cesáreo Bernaldo de Quirós, de Paraná, en el marco del programa Camino al

FICER, que se puso en marcha en mayo pasado.

A través de una experiencia artística y colectiva coordinada por los

integrantes del IAAER, María Emilia Chiappesoni y Juan Vidal; por la

profesora de Artes Visuales, Marisol Basavilbaso; docentes y directivos de

la escuela así como con el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente en

la selección de las especies, los jóvenes trabajaron la observación de la

fauna silvestre entrerriana para elaborar el universo visual de la próxima

edición del festival. De la experiencia emergieron los animales que van a

representar a cada una de las secciones y la imagen principal, cuya autora

es la estudiante Morena Gómez.

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*El aguará guazú*

El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) significa "zorro grande" en guaraní

y es el cánido más grande de América del Sur. Su presencia en Entre Ríos

está protegida como monumento natural provincial mediante la Ley Nº 11.079,

lo que le otorga a la especie la máxima protección legal en todo el

territorio, prohibiendo de forma estricta su caza, captura o tenencia.

A pesar de ser llamado también "lobo de crin" o "zorro grande", no es

biológicamente un zorro ni un lobo, sino el único representante del género

Chrysocyon ("perro de oro"). Su pelaje es de un color rojo anaranjado

brillante. Tiene la garganta y la punta de la cola blancas, mientras que el

hocico y las patas son negros. Es un animal solitario, inofensivo para los

humanos y de hábitos mayormente nocturnos o crepusculares.

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Cabe recordar que en el 2025 la identidad del festival estuvo compuesta por

aves entrerrianas como el martín pescador, el tero real, el caracolero,

carpintero real, chajá, cardenal copete rojo, federal, calandria real y el

jilguero dorado. Esta elección forma parte de una propuesta de identidad

que se renueva en cada edición y que busca incorporar al territorio como

protagonista, recuperando sus paisajes, su cultura y su biodiversidad. Así,

cada nueva imagen permite representar al festival desde un elemento propio

y fortalecer el vínculo con su público.

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*Propuestas Camino al FICER*

El Programa Camino al FICER busca generar acciones que impacten de manera

directa en la programación. Por eso en esta línea de trabajo se desarrolló

también un taller de escritura cinematográfica que dio como resultado cinco

críticas evaluadas por críticos del rubro que pronto se publicarán en la

web oficial del festival. Además, los autores de las piezas fueron

seleccionados para conformar el primer jurado joven que tendrá el FICER,

marcando un hito en su historia.

Asimismo, habrá otras actividades de formación y proyecciones de películas

en diferentes localidades de la provincia en el marco del programa.

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