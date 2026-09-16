El ciclo Casa Estudio estrenó la sesión de música en vivo de un grupo uruguayense

[image: Casa Estudio - Banda Un Dia Mas.jpg]

Casa Estudio, el ciclo de sesiones en vivo de música entrerriana, estrenó un nuevo video en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Se trata de la canción “Última tirada”, que pertenece al grupo de Concepción del Uruguay, Un Día Más.

Los integrantes de Un Día Más son: Ignacio Machado (Vocalista), Nicolás Prevot (Bajista), Valentino Lorusso (Baterista), Lautaro Páez (Guitarrista). La sesión fue grabada el 26 de agosto en la Casa de la Cultura de Entre Ríos. El video se puede ver en este link: LINK DE ACCESO AL VIDEO <https://youtu.be/RS1iPitFEQg> Formados en 2025, publicaron su primera canción Bad News. Su estilo se engloba en el rock mezclado con otros géneros y siempre con composiciones propias. Sus vivos, dicen, tienen “una puesta en escena con una estética definida, mucha energía y dinámica, interactuando con el público y haciendo que cada show sea una experiencia que trasciende lo musical”.

Los grupos que participan de Casa Estudio surgieron de una convocatoria provincial dirigida a nuevos autores. Ya se presentaron: Los Apolo (Paraná), Insistentes (Paraná), Guillermo Alarcón (San Benito), Rojo Fantasía (Santa Elena), Nada Normal (Paraná), Té de Hierbas (Villaguay), Soraya (Villa Clara) y Medusa (Cerrito).

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