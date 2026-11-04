El ciclo Casa Estudio estrenó una nueva sesión en vivo de música entrerriana

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El ciclo Casa Estudio estrenó la sesión en vivo de la banda paranaense Túnel. Pertenece a la canción Ayer y ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura provincial. Fue grabada en la Casa de la Cultura de Entre Ríos.

Túnel, banda de Paraná, presentó su sesión en vivo en el ciclo Casa Estudio, una propuesta audiovisual que reúne a músicos entrerrianos y que ya puede disfrutarse en el canal de YouTube de Cultura Entre Ríos. En esta oportunidad, el grupo interpreta “Ayer”, en una sesión grabada el pasado 23 de septiembre. Se puede ver en este link: LINK ACCESO AL VIDEO DE LA SESIÓN <https://www.youtube.com/watch?v=vo-rP9lzlmI>

Integrada por Agostina Jumilla en voz, Joaquín Fernández en voz y guitarra, Valentín Reynoso en guitarra, Julio Chort en batería, Agustín Caro en teclado y Giovanni Bértolo en bajo, Túnel construye una identidad musical atravesada por el amor compartido por la música.

El ciclo Casa Estudio es parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual y federal de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Los grupos que participan surgieron de una convocatoria abierta. Ya grabaron sus sesiones: Los Apolo (Paraná), Insistentes (Paraná), Guillermo Alarcón (San Benito), Rojo Fantasía (Santa Elena), Nada Normal (Paraná), Té de Hierbas (Villaguay), Soraya (Villa Clara, dúo), Medusa (Cerrito y Paraná) y Un Día Más (Concepción del Uruguay), Ñancay (Gualeguaychú).

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