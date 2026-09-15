El ciclo Fogón Entrerriano llega a Rincón del Doll en el departamento Victoria

El ciclo Fogón Entrerriano tendrá una nueva jornada este domingo 20 de septiembre desde las 14:30 en el Predio Comunal de Rincón del Doll, en el departamento Victoria. Con entrada libre y gratuita, habrá música, danza y emprendedores. Organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Gobierno local.

Durante la jornada actuarán: Coro de Nogoyá, Ballet Revolución Federal (de Rincón del Doll y de Hinojal), Horacio Beadez, Ballet de Adultos Mayores de Victoria, La Marejada, Los Rinconeros del Chamamé, LA Cover y Los Tatas del Chamamé.

También habrá feria con emprendedores, artesanos y participación de museos de la región. La conducción y animación estará a cargo de Cheche Colman.

Fogón Entrerriano ya tuvo este año ediciones en Villa del Rosario y Santa Anita, entre otras localidades de la provincia, generando un espacio de encuentro alrededor de la música y la danza con identidad entrerriana. Es parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual de actividades de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

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