El ciclo Jueves de Grandes Películas brindará una función en Pueblo Cazés, departamento Colón [image: Tiempo de Valientes - Pueblo Cazes.jpg]

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), el Consejo Provincial de Cultura y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos impulsan el ciclo itinerante de cine Jueves de Grandes Películas, dedicado especialmente para los adultos mayores. La función será este jueves 17 a las 16 en el Salón Barón Hirsch (Barón Hirsch y El Sauce) de Pueblo Cazés. Se proyectará Tiempo de valientes (de Damián Szifron, 2005), con acceso libre y gratuito.

La propuesta busca acercar películas especialmente seleccionadas para compartir historias, emociones y recuerdos, promoviendo la participación, el intercambio y la construcción de vínculos comunitarios en cada localidad anfitriona. Jueves de Grandes Películas – Tardes de cine para compartir, es la denominación completa de este ciclo destinado a generar espacios de encuentro, recreación y disfrute para personas mayores a través del cine.

Tiempo de valientes es una película argentina de comedia policial y suspenso estrenada en 2005, escrita y dirigida por Damián Szifron (creador de Los Simuladores y Relatos salvajes). Considerada un clásico moderno del cine argentino, que se basa en una historia donde dos personajes con personalidades totalmente opuestas deben trabajar juntos para resolver un caso; la historia destaca por la química de su dupla protagónica, sus diálogos ingeniosos y un ritmo que equilibra la acción con el humor.

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