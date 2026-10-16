El ciclo La Chamameceada llega a Puerto Ibicuy

La Chamameceada “Asi se baila el chamamé, aquí se baila chamamé” tendrá un nuevo encuentro el domingo 25 de octubre desde las 14 en la Costanera de Puerto Ibicuy. Con entrada libre y gratuita, se presentarán Agustina Gauna, Gustavo Reynoso y Benjamín Roskopf junto a Litoral Mitá, entre otros grupos y artistas. Organizan la Secretaría de Cultura de la Nación junto a la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Ibicuy.

La propuesta tiene el objetivo reconocer la vigencia del chamamé, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, y valorizarlo en sus distintas expresiones, convocando a algunos de los referentes de éste y otros géneros del noreste argentino.

En esta ocasión actuarán:

Agustina Gauna: nació en Federal. Actualmente desarrolla su propio proyecto dedicado a la música del litoral argentino, con énfasis en la difusión y puesta en valor del chamamé. Recibió premios y menciones a nivel regional y nacional. Ha participado en festivales y encuentros culturales de Sudamérica (Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay) y realizado giras artísticas por Europa (Italia, España y Polonia).

Gustavo Reynoso: nació en Aranguren. Es bandoneonista, guitarrista y acordeonista. Formó parte de más de 60 propuestas artísticas entre las que se destacan Raúl Barboza Cuarteto y Guillermo Zarba. Se presentó en diferentes festivales nacionales y ha recibido numerosas distinciones como el Primer Premio Festival Nacional del Mate de Paraná (2009), Solista Instrumental en el Encuentro Entrerriano de Folklore de Villaguay (2009) y en el Festival Nacional del Chamamé de Federal (2010), entre otros.

Benjamín Gaspar Roskopf: acordeonista desde los 10 años, se formó con referentes del género chamamecero. Es fundador del proyecto Litoral Mitá, con el que ha recorrido escenarios del país fusionando tradición con nuevas sonoridades para enriquecer la música del litoral argentino.

Litoral Mitá: proyecto que celebra la música del noreste argentino, con foco en el chamamé. A través de una propuesta innovadora, ha logrado combinar las raíces del género con una estética fresca y contemporánea.

El evento no se suspende por lluvia.

La Chamameceada “Asi se baila el chamamé, aquí se baila chamamé” es una iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli, a través de la Dirección de Programas Socioculturales y Formación; y de la Dirección de Integración Federal.

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