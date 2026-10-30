El ciclo Un Domingo de Teatro presenta una función de danza-clown en La Vieja Usina

El ciclo Un Domingo de Teatro presenta una función de danza y clown en La Vieja Usina

El domingo 8 de noviembre, a las 20, La Vieja Usina (Matorras 861, Paraná) será escenario del ciclo Un Domingo de Teatro. Se presentará *El regreso de los pájaros*, un unipersonal de danza-clown oriundo de Colón. Con entrada libre y gratuita, organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, CONTIER y la Municipalidad de Colón.

La obra propone un recorrido por el campo, donde la realidad y el recuerdo se bifurcan para abrir paso al absurdo. A través de una escena que reúne la brutalidad humana y la ingenuidad de lo silvestre, la propuesta construye un delirio escénico que, mediante el humor y la danza, invita a cuestionar nuestra mirada sobre la naturaleza.

La función es apta para todo público, aunque se recomienda especialmente para mayores de 13 años.

Ficha técnica y artística:

Idea y actuación: Victoria Vinzon. Dirección escénica: Noel Droz y Luciana Schmit. Realización musical: Julián Rodríguez. Asistencia y sonido: Inés Marcó. Fotografía: Agustina Scelzi.

Un Domingo de Teatro es un ciclo itinerante y federal con participación de elencos entrerrianos. Es parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual de actividades de la Secretaría de Cultura de la provincia.

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