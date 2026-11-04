El ciclo Un Domingo de Teatro tendrá funciones en Paraná y Larroque

El ciclo Un Domingo de Teatro tendrá funciones en Paraná y Larroque este domingo 8 de noviembre a las 20. Con entrada libre y gratuita, organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER) y los municipios participantes.

En La Vieja Usina de Paraná (Matorras 861), a las 20, se presentará El regreso de los pájaros, un unipersonal de danza-clown oriundo de Colón, protagonizado por Victoria Vinzon. La obra, apta para todo público (recomendada para mayores de 13 años), tiene una duración de 50 minutos.

La propuesta invita a recorrer un paisaje rural donde la realidad y el recuerdo se bifurcan para dar lugar al absurdo. A través del humor y la danza, la escena reúne la brutalidad humana y la ingenuidad de lo silvestre, construyendo un delirio que interpela nuestra mirada sobre la naturaleza.

Por otro lado, en Larroque y también a las 20, se presentará Un enemigo del pueblo, en la Sala de Teatro Padre Alberto Paoli.

Basada en la obra del dramaturgo noruego Henrik Ibsen, escrita en 1882, la puesta aborda el enfrentamiento entre la verdad científica y los intereses del poder político y económico. La historia sigue al doctor Thomas Stockmann, quien descubre que las aguas de los baños termales están contaminadas y advierte sobre el peligro que esto representa para la salud de la población. Sin embargo, su hermano, el alcalde, prioriza los intereses económicos y políticos del pueblo antes que reconocer el problema.

De esta manera, la jornada propone dos encuentros con el teatro en distintas localidades entrerrianas, reafirmando el valor de la circulación de producciones escénicas y el acceso a la cultura en todo el territorio provincial.

Es parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual y federal de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

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