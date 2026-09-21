El cine entrerriano continúa en la cartelera del Cineclub Noble [image: Cineclub Noble - Itsmo.jpg]

La propuesta del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER), Cineclub Noble, presenta su ciclo Germen de miradas, dedicado al cine entrerriano. La próxima proyección será este martes 22 de septiembre, a las 20 en la Sala Noble (Matorras 861, Paraná), con la presentación de Itsmo, de Stefanía Santiago (Argentina, 2018); y el cortometraje Marcel, con la dirección de Gastón Calivari (Argentina, 2021). Con acceso libre y gratuito, invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El martes la película central es una pieza del cine-ensayo dentro del género documental, que se estructura a partir de un recorrido por diversos recursos de material de archivo (súper 8, VHS, recortes de diario y fotografías), material grabado y algunas escenas de orden performativo. En la película se articulan dos relatos, el de su padre que habla acerca de los hechos históricos que vivió la vieja Federación con sus recuerdos y sus efectos (sueños, el arraigo a los objetos personales); y el relato propio de Santiago, donde propone una construcción poética a partir de los recuerdos de su padre, material de archivo y su exploración -por parte de la directora- de las experiencias que se vinculan a la memoria heredada.

Por su parte Marcel, es un cortometraje documental de 17 minutos dirigido por el realizador argentino Gastón Calivari, estrenado en 2021, que narra la historia de resiliencia de una mujer trans en la ciudad de Nogoyá, Entre Ríos. La obra profundiza en la vida de Marcel, quien reflexiona sobre su transición identitaria y los desafíos superados tras años de sufrimiento. Lejos de los retratos frecuentemente estigmatizantes o negativos de los medios tradicionales, el documental se enfoca en la esperanza, el crecimiento personal y la posibilidad de que otras jóvenes trans descubran que se puede construir una realidad diferente y alcanzar sus sueños.

Próxima función de esta programación:

Martes 6 de octubre, Sala Noble a las 20. El Amarillo, de Sergio Mazza (Argentina, 2006 – 87´). Y el cortometraje Amaina, con la dirección de Eduardo Crespo (Argentina, 2010 – 18´).

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