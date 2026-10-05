El cine entrerriano continúa en la cartelera del Cineclub Noble [image: El Amarillo de Sergio Mazza.jpg]

La propuesta del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER), Cineclub Noble, presenta su ciclo Germen de miradas, dedicado al cine entrerriano. La próxima proyección será este martes 6 de octubre, a las 20 en la Sala Noble (Matorras 861, Paraná), con la presentación de El Amarillo, de Sergio Mazza (Argentina, 2006 – 87´). Y el cortometraje Amaina, con la dirección de Eduardo Crespo (Argentina, 2010 – 18´). Con acceso libre y gratuito, invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El amarillo es un largometraje dramático estrenado originalmente en 2006, dirigido y escrito por el cineasta argentino Sergio Mazza. Considerada una obra clave y pionera en el marco del cine entrerriano contemporáneo, la película destaca por retratar el paisaje, la atmósfera rural y el tiempo detenido de la siesta en la provincia de Entre Ríos.

La trama se sitúa en una pulpería y prostíbulo rural llamado «El Amarillo». La historia sigue el encuentro casual e íntimo entre Amanda (interpretada por Gabriela Moyano) y un forastero proveniente de Buenos Aires que llega al pueblo buscando encontrarse a sí mismo.

Por su parte Amaina, es un cortometraje dramático del año 2010, dirigido por el cineasta entrerriano Eduardo Crespo. Con una duración aproximada de 18 minutos, la obra explora el drama familiar y la crudeza de la vida rural en la región del litoral argentino.

La historia se sitúa en un contexto agrícola apremiante. Dos hermanos se encuentran en una encrucijada crucial junto a su madre moribunda, mientras aguardan el momento exacto en que la incesante lluvia les dé una tregua. Debido a que los cultivos ya están maduros y corren el riesgo de echarse a perder por el exceso de agua, los jóvenes se ven obligados a tomar una dolorosa decisión: quedarse a velar a su madre en sus últimos momentos o salir a trabajar al campo antes de perder por completo la cosecha que asegura su sustento.

Próximamente se anunciará una nueva programación que dará continuidad a las funciones del Cineclub Noble.

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