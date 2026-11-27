Este viernes se realizó la actividad “Borges imaginado”, una conversación entre Llinás y el periodista Enrique Butti, en la Sala Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER). En ese marco recibió la distinción que representa la esencia del FICER. Durante la octava edición en Paraná se proyectó su última película, Biografía de Jorge Luis Borges.

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La presentación del cineasta Mariano Llinás convocó a un numeroso público en la Sala Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER). En ese espacio, antes de comenzar la conversación “Borges imaginado” con el periodista Enrique Butti, Llinás recibió el Premio Tilda Thamar a la trayectoria, una de las distinciones que entrega el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER).

El reconocimiento fue entregado por las directoras artísticas de la octava edición, Betania Cappato y Florencia Curi, junto al presidente del IAAER, Maximiliano Schonfeld. La actividad estuvo conducida por el periodista, docente y programador de cine Franco Giorda.

“Es un gran honor para mí y agradezco este premio. Este Festival transmite muchas emociones desde todas sus pantallas y genera el encuentro, motiva la creatividad y la charla compartida”, expresó Llinás durante la conversación, que despertó un marcado interés entre los asistentes.

“Supe de Tilda Thamar un día que la policía clausuró una galería de fotos donde exponía Annemarie Heinrich, y vi cuando la policía tapó y sacó un retrato con un desnudo de esta actriz entrerriana que fue una estrella de la era dorada del cine argentino”, agregó.

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El Premio Tilda Thamar es una pieza creada por Sol Yedro, artista visual, ceramista, alfarera y docente entrerriana, reconocida en la región del Litoral por su trabajo y por la marca Dioi Cerámica. La distinción lleva el nombre de la actriz entrerriana como homenaje a su trayectoria y a su lugar en la historia del cine argentino.

Durante esta octava edición del FICER también se proyectó Biografía de Jorge Luis Borges (2026), la última película de Llinás. Se trata de un documental de investigación de 323 minutos divididos en tres partes que recorre la vida y la obra del escritor a partir de manuscritos, libros, documentos, objetos y lugares vinculados con la historia del gran escritor y vinculada al paso del acervo de la familia Helft a la Fundación ISLAA, la cual se amplía hacia una búsqueda detectivesca y no lineal, sin entrevistas tradicionales a testigos.

Producida por El Pampero Cine, en la película el cineasta asume un rol narrativo con humor y digresiones junto al investigador y traductor Ernesto Montequín, además de contar con participaciones como las de Nicolás Helft y Laura Paredes.

Llinás nació en Buenos Aires, es director, guionista, productor y actor de cine argentino, reconocido como una de las figuras centrales del cine independiente contemporáneo de su país y miembro fundador del colectivo El Pampero Cine.

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¿Quién fue Tilda Thamar?

Nació un 7 de diciembre (los registros biográficos varían entre 1917 y 1921) en el sur entrerriano, hija de inmigrantes alemanes. Tomó su apellido artístico invirtiendo las sílabas del nombre de su madre, Martha (tha-Mar). Antes de dedicarse a la actuación, estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes. Formó parte de la denominada Época de Oro del cine argentino. Debutó en la pantalla grande en 1936 con la película Don Quijote del altillo. Se exilió en Francia a partir de 1948 donde realizó el resto de su exitosa carrera. Falleció el 12 de abril de 1989 en Clermont-en-Argonne, al norte de Francia.

Historia de los ganadores del premio:

En la reciente gala de inauguración de esta 8° Edición 2026: Adriana Lestido. Destacada fotógrafa, artista visual y cineasta argentina. Y Lorena Muñoz, reconocida directora, guionista y documentalista argentina.

En la 7°Edición: Fue para Celina Murga, directora, guionista y productora paranaense de proyección internacional y expresidenta del festival. También para Fabián Muteverría, histórico proyectorista y trabajador del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), distinguido por su labor en la difusión del cine en toda la provincia. Se sumó además desde el plano internacional Ignacio Agüero, referente del cine documental chileno y latinoamericano, invitado especial de esa edición. Completando la lista de premiados, Paula Félix-Didier, historiadora, preservadora y directora del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken; Luciano Monteagudo, crítico cinematográfico, periodista y programador de festivales.

En la 6° Edición: Lo ganó Adriana Aizemberg, actriz de vasta trayectoria en cine, teatro y televisión en Argentina. Fernando Martín Peña, investigador, historiador, docente, crítico y divulgador clave en la preservación del patrimonio fílmico argentino. Marilyn Contardi; cineasta, poeta, traductora y educadora santafesina con fuerte vínculo con el cine del litoral y José Luis Rebordinos, director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián (España).

El FICER comenzó este martes y se realizará hasta este domingo 29 de noviembre en Paraná, con funciones gratuitas en nueve espacios y salas de la ciudad. Es organizado por el Gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en conjunto con la Secretaría de Cultura, la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado de Entre Ríos.

Apoyan el FICER

Consejo Federal de Inversiones (CFI), Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Centro Provincial de Convenciones (CPC), Flechabus, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, Centro Cultural La Vieja Usina, Mirador Tec, Cine Las Tipas (Paraná), Cine Círculo.

Colaboran con el FICER

Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Género DAC, Embajada de Francia, Museo del Cine y Mirador Tec Inmersivo.

DESCARGAR GRILLA DE ACTIVIDADES <https://ficer.com.ar/downloads/FICER8-grilla.pdf>

SITIO WEB DEL FICER <https://ficer.com.ar>

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