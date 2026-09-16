El Cineclub Noble continúa el ciclo de películas orientadas a los adultos mayores [image: Dolor y gloria en el Cineclub Noble.jpg]

El Cineclub Noble propone un ciclo conjunto del Programa de Adulteces y Vejeces de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER) y el Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER). Este jueves 17, proyectarán Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, con la actuación de Antonio Banderas y Leonardo Sbaraglia. La proyección será a las 16 en la Sala Noble (Matorras 861), con entrada libre y gratuita. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La película narra una serie de reencuentros, físicos y recordados, de Salvador Mallo (Antonio Banderas), un director de cine en su etapa de decadencia y ocaso. A través de la memoria y del presente, el protagonista experimenta un vacío inmenso ante su incapacidad para seguir rodando su obra. La historia transita por diversos momentos clave de su vida: su infancia en la década de 1960; el temprano descubrimiento del cine y los recuerdos de su madre, y también su primer amor adulto en el Madrid de los años 80.

El ciclo continuará el jueves 15 de octubre a las 16 con La estrella que perdí, de Luz Orlando Brennan (Argentina, 2024), con acceso libre y gratuito.

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