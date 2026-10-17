El Cineclub Noble continúa el ciclo de películas orientadas a los adultos mayores [image: Cineclub Noble - La estrella que perdi.jpg]

El Cineclub Noble propone un ciclo con el Programa de Adulteces y Vejeces de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER) y el Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER). Este jueves 22, proyectarán La estrella que perdí, de Luz Orlando Brennan (Argentina, 2024). La proyección será a las 17 en la Sala Noble (Matorras 861), con acceso libre y gratuito. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

En La estrella que perdí, actúan Mirta Busnelli, Ana Pauls, Gustavo Garzón, Fabián Arenillas y Susana Varela. Y su historia pone en escena cuestiones como el paso del tiempo, la vejez, la soledad, el posible punto de no retorno en una carrera artística y otras reflexiones. Se trata de una comedia dramática agridulce, donde la historia sigue a Norma Reyes (Busnelli), una consagrada pero decadente actriz de 76 años que, para mantenerse activa, acepta protagonizar una obra comercial bastante mediocre donde interpreta a una anciana con Alzheimer. Al mismo tiempo, su hija Celeste (Ana Pauls), una guionista que siempre ha vivido bajo la sombra del éxito de su madre, le anuncia que va a casarse y mudarse de la casa.

-- *Para recibir el boletín informativo de la Secretaría de Cultura con todas las novedades escribí a prensaculturaentrerios@gmail.com <prensaculturaentrerios@gmail.com>*

*Todas las noticias en https://www.entrerios.gov.ar/cultura/noticias/ <https://www.entrerios.gov.ar/cultura/noticias/>*

Facebook <https://www.facebook.com/CulturaEntreRios> Instagram <https://www.instagram.com/culturaentrerios/?hl=es> Web <https://www.entrerios.gov.ar/cultura/> Flickr <https://www.flickr.com/photos/culturaerenfotos/albums/>