El FICER continúa con una variada agenda de actividades para este jueves

Promediando la semana en esta jornada se destacan la proyección de Biografía de Jorge Luis Borges, de Mariano Llinás (330´). Cine Las Tipas, a las 15hs. (Corrientes y San Lorenzo - Shopping Paso del Paraná). Y la función con Martín (Hache), de Adolfo Aristarain, en el marco de Foco Aristarain, a las 21hs. en el Cine Círculo (Andrés Pazos 339, Paraná). Todas las actividades del Festival son con acceso libre y gratuito. Invita el Gobierno de Entre Ríos.

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Este jueves también completa la programación la continuidad de la Videoinstalación dedicada a María Gabriel Epumer, Quiero estar entre tus cosas; que esta noche presenta además una activación con canciones de la recordada cantante y guitarrista icónica del rock nacional, donde tocarán en vivo Andrés Olivo, Melissa Rousset y Emmanuel Bayúgar. Esto será a las 23 en el Domo Mirador TEC Inmersivo (Matorras 861, Paraná).

Y una función de la Sección Vórtice, de cine de terror, con la proyección de The glorious dead (Los gloriosos muertos), de John Adams y Toby Poser. (81 min, 2026, Estados Unidos). Cuya trama cuenta que durante un día de invierno, un pequeño pueblo rural de Estados Unidos se ve sumido en una realidad inexplicable. Los habitantes desaparecen sin dejar rastro, la sangre brota de las canillas y extrañas criaturas emergen del bosque. Mientras el miedo y la paranoia se extienden entre los vecinos, una sheriff y su joven ayudante intentan mantener el orden en un mundo donde las reglas conocidas han dejado de existir. El cielo comienza a transformarse y la tierra ya no puede contener a sus muertos. Será a las 23hs. en la Sala Verónica Kuttel - Centro Cultural La Vieja Usina (Matorras 861, Paraná), con la presentación especial que realizará Pablo Conde.

Más información -Proyecciones: en Sección Fronteras Abiertas, Lo demás es ruido, de Nicolás Pereda). Cine Las Tipas, a las 15hs. (Corrientes y San Lorenzo - Shopping Paso del Paraná).

- En la sección Fronteras Abiertas: Biografía de Jorge Luis Borges, de Mariano Llinás (330´). Cine Las Tipas, a las 15hs. (Corrientes y San Lorenzo - Shopping Paso del Paraná).

- En la Sección Competencia Oficial, se proyectará Oeste, de Emiliano Griego, y en Competencia de Cortos Entrerrianos, La Caída, de Manuel Rey. A las 17 en la Sala Noble del IAAER (Matorras 861). -En la Sección Fronteras Abiertas, se proyectará Se eu fosse vivo… vivia, de Andre Novais Oliveira), a las 18hs. en el Cine Las Tipas (Corrientes y San Lorenzo - Shopping Paso del Paraná).-En la Sección Competencia Oficial, se proyectará Machado, de Julián Tagle, y en Competencia de Cortos Entrerrianos, Boca de río, de Sara Van Dembroucke), a las 18 en el CPC (San Martín, 15 - Primer Piso)-En la Sección Orillas, proyección de La boca, de Luciano Giardino, a las 18.30 en La Vieja Usina - Sala Verónica Kuttel (Matorras 861).

-En la Sección Fronteras Abiertas, se proyectará La libertad doble, de Lisandro Alonso, a las 20hs. en el Cine Las Tipas (Corrientes y San Lorenzo - Shopping Paso del Paraná).

-En la Sección Competencia Oficial, se proyectará Hospital Británico, de Gustavo Fontán y Gloria Peirano, a las 21, en La Vieja Usina - Sala Verónica Kuttel (Matorras 861). -Mesa de duplas creativas. Alianzas, complicidades y tensiones en el desarrollo de una película. Santiago King y Romina Tamburello; Roxana Ramos y Fernando Díaz. Modera Nicolás Herzog. Este jueves a las 17hs, en el Living del Centro Provincial de Convenciones (CPC), (San Martín 15, Paraná)-La luz sobre las cosas Presentación del libro de Gustavo Fontán. Por Álvaro Bretal, a las 18hs. en Vaporeso Librería y Café (Nogoyá 324, Paraná-Premiación y cierre del FORUM (Sólo para acreditados), en el Mirador TEC, a las 20.30hs.

-Proyección de Martín (Hache), de Adolfo Aristarain, en el marco de Foco Aristarain, a las 21hs. en el Cine Círculo (Andrés Pazos 339, Paraná).

-Proyección al aire libre de Los de la Mesa 10, de Simón Feldman (película restaurada) en la Sección Cinemateca. Será a las 22, en la zona de la Plaza de las Esculturas del Mirador TEC (Gregoria Matorras 889, Paraná)

-Videoinstalación Quiero estar entre tus cosas. Activación: Canciones de María Gabriela Epumer por Andrés Olivo, Melissa Rousset y Emmanuel Bayúgar. Será a las 23 en el Domo Mirador TEC Inmersivo (Matorras 861, Paraná).

-Función Especial de la Sección Vórtice: proyección de The glorious dead, de John Adams y Toby Poser) en La Vieja Usina - Sala Verónica Kuttel (Matorras 861, Paraná).

El FICER comenzó este martes y se realizará hasta el domingo 29 de noviembre en Paraná, con funciones gratuitas en nueve espacios y salas de la ciudad. Es organizado por el Gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en conjunto con la Secretaría de Cultura, la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado de Entre Ríos.

Apoyan el FICER

Consejo Federal de Inversiones (CFI), Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Centro Provincial de Convenciones (CPC), Flechabus, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, Centro Cultural La Vieja Usina, Mirador Tec, Cine Las Tipas (Paraná), Cine Círculo.

Colaboran con el FICER

Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Género DAC, Embajada de Francia, Museo del Cine y Mirador Tec Inmersivo.

Apoyan el FORUM:

HBO Max, Flow, Alanorte, HD Argentina, ZUB Sonido, Drago&Schaff, PULSAR, IAAVIM (Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones), ACAU, Ají Molido, Cinetren, Meridiano, El Cielo Cine, Pez Cine, Machaco, Aramos Cine, Estudio Silver, Murdoc, Corte A Cine, Nina Cine, Suda Club de Producción Audiovisual.

DESCARGAR GRILLA DE ACTIVIDADES <https://ficer.com.ar/downloads/FICER8-grilla.pdf>

SITIO WEB DEL FICER <https://ficer.com.ar>

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