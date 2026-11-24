[image: El Remanso - FORUM FICER.jpg]

Realizadores y productores participarán de las reuniones One to One del Foro de Coproducción Regional, un espacio de vinculación con empresas, plataformas y referentes de la industria para impulsar nuevas posibilidades de producción, financiamiento y circulación. Es en el marco del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos.

El FORUM del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos suma ocho proyectos audiovisuales acreditados fuera de competencia a sus rondas de reuniones profesionales. La propuesta busca conectar a realizadores de la región con actores de la industria capaces de acompañar distintas etapas de sus producciones.

Las iniciativas incluyen ficción, documental, terror, ciencia ficción y animación, con historias ambientadas en localidades entrerrianas y propuestas que abordan desde la memoria y los vínculos hasta las problemáticas sociales contemporáneas.

Los proyectos acreditados son Bombucheros, de Valentino Charras Celentano; El Remanso, de Josefina Del Monte; El Rodeo, de Regina Prina; Infierno Grande, de Segundo Chorén, con producción de Francisco Chorén; Malvinas, después, de María Ángeles Terraza; ¡Que alguien haga algo!, de Guillermo Barbarov; Retoñar, de Agustín de Torres; y ¡Pincho el carpincho!, de Leandro Gómez.

Los proyectos participarán de dos jornadas One to One Meetings. Solo para acreditados y representantes de la industria. En el Centro Provincial de Convenciones (CPC) Sala 1 PB, calle San Martín 15 – zona Parque Urquiza. Este martes y el jueves, tendrán la posibilidad de tener entrevistas con representantes de la industria audiovisual.

El FORUM apuesta así a fortalecer una industria audiovisual con mayor integración federal, donde las producciones de las provincias puedan acceder a nuevos mercados.

El Foro de Coproducción Regional de la octava edición del FICER se realizará del 24 al 26 de noviembre.

Podés conocer los proyectos en competencia en el sitio web del FICER: https://ficer.com.ar/forum/seleccionados

Apoyan el FORUM:

HBO Max, Flow, Alanorte, HD Argentina, ZUB Sonido, Drago&Schaff, PULSAR, IAAVIM, ACAU, Ají Molido, Cinetren, Meridiano, El Cielo Cine, Pez Cine, Machaco, Aramos Cine, Estudio Silver, Murdoc, Corte A Cine, Nina Cine, Suda Club de Producción Audiovisual.

Auspician la 8° edición del FICER:

CFI, Incaa, Iapser, Salto Grande, CPC, Flechabus, Cámara de Diputados de Entre Ríos, La Vieja Usina, Mirador Tec, Cine Las Tipas Paraná, Cine Círculo.

⁠DAC, Género DAC (que contribuyeron con Foco: Aristarain, la serie de películas que se proyectan en homenaje a este director en el marco de la programación de Cinemateca Presenta). ⁠⁠⁠Embajada de Francia, ⁠⁠⁠Museo del Cine y Mirador Tec Inmersivo.

Descargá la GRILLA DE FORUM: LINK A LA GRILLA COMPLETA DE FORUM <https://ficer.com.ar/downloads/FICER8-forum.pdf?v=c2ce2286>

Consultá la grilla de FORUM8# en las redes sociales y en el Sitio Web del FICER8# ficer.com.ar

-- *Para recibir el boletín informativo de la Secretaría de Cultura con todas las novedades escribí a prensaculturaentrerios@gmail.com <prensaculturaentrerios@gmail.com>*

*Todas las noticias en https://www.entrerios.gov.ar/cultura/noticias/ <https://www.entrerios.gov.ar/cultura/noticias/>*

Facebook <https://www.facebook.com/CulturaEntreRios> Instagram <https://www.instagram.com/culturaentrerios/?hl=es> Web <https://www.entrerios.gov.ar/cultura/> Flickr <https://www.flickr.com/photos/culturaerenfotos/albums/>