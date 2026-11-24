El FICER incorpora subsedes en otras localidades de la provincia [image: FICER - Una cancion para mi tierra.jpg]

(Foto: Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta)

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) reafirma su compromiso con la federalización de la cultura y la ampliación del acceso al cine, extendiendo su programación a Chajarí, San José de Feliciano, Concordia, Gualeguaychú, María Grande y Rosario del Tala. Todas las proyecciones son con entrada libre y gratuita.

La propuesta busca que el FICER trascienda su sede central en Paraná y se encuentre con los diversos públicos de Entre Ríos.

En Chajarí se proyectará en el Cinema Concept (funciona en Cine Gran Libertad, ubicado en 3 de Febrero 3060):

-Martes 24 de noviembre a las 16hs. Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta (96 min, 2024, Argentina / Colombia / Alemania).

-Jueves 26 de noviembre a las 16hs. Los vencedores, de Pablo Aparo (96 min, 2026, Argentina / Reino Unido).

-Viernes 27 de noviembre a las 16hs. Denominación de Origen, de Tomás Alzamora Muñoz (86 min, 2024, Chile).

En San José de Feliciano se proyectará en Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario (Calle Sarmiento N°1):

-Martes 24 de noviembre a las 19hs. Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta (96 min, 2024, Argentina / Colombia / Alemania). Y a las 20.30hs. Los vencedores, de Pablo Aparo (96 min, 2026, Argentina / Reino Unido).

-Viernes 27 de noviembre a las 14hs. Denominación de Origen, de Tomás Alzamora Muñoz (86 min, 2024, Chile).

-Cinco sospechosos, de Rocío Carolina Verón (14 min, Feliciano) Muestra de Cortometrajes Entrerrianos.

-La llamada, de Osvaldo Valentín Berón (11 min, 2025, Argentina, Feliciano) Competencia Oficial de Cortometrajes Entrerrianos.

En Concordia se proyectará en el Cine Círculo (Andrade 36, Concordia):

- Miércoles 25 de noviembre a las 18hs. Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta (96 min, 2024, Argentina / Colombia / Alemania). A las 20hs. Los vencedores, de Pablo Aparo (96 min, 2026, Argentina / Reino Unido). A las 22hs. Denominación de Origen, de Tomás Alzamora Muñoz (86 min, 2024, Chile).

-Miércoles 25 de noviembre en Casa del Bicentenario (Moulins 1779, dentro del predio del Polideportivo Víctor Oppel) a las 10.30hs. Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta (96 min, 2024, Argentina / Colombia / Alemania).

En Gualeguaychú se proyectará en Sinergia Espacio INCAA (Alem 367, Gualeguaychú):

-Viernes 27 de noviembre a las 21hs. Los vencedores, de Pablo Aparo (96 min, 2026, Argentina / Reino Unido).

María Grande se proyectará en Salón de Convenciones Urquiza 860:

Martes 24 de noviembre 18hs. Los vencedores, de Pablo Aparo (96 min, 2026, Argentina / Reino Unido)

Miércoles 25 de noviembre 18hs. Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta (96 min, 2024, Argentina / Colombia / Alemania)

Rosario del Tala

Centro Comunitario Gilda Vargas (Intersección de Río Negro y Almirante Brown (Barrio Los Bretes)

Viernes 27 de noviembre 16:30. Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta (96 min, 2024, Argentina / Colombia / Alemania)

El FICER se realizará del 24 al 29 de noviembre con Paraná como sede central. Habrá funciones gratuitas en nueve espacios y salas de la ciudad. Es organizado por el Gobierno provincial, la Secretaría de Cultura Provincial, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado de Entre Ríos.

Auspician la 8° edición del FICER:

CFI, Incaa, Iapser, Salto Grande, CPC, Flechabus, Diputados ER, La Vieja Usina, Mirador Tec, Cine Las Tipas Paraná, Cine Círculo.

⁠DAC, Género DAC (que contribuyeron con Foco: Aristarain, la serie de películas que se proyectan en homenaje a este director en el marco de la programación de Cinemateca Presenta). ⁠⁠⁠Embajada de Francia, ⁠⁠⁠Museo del cine y Mirador Tec Inmersivo.

Accedé a la grilla completa de actividades en este link: GRILLA COMPLETA DE ACTIVIDADES DEL FICER8 <https://ficer.com.ar/downloads/FICER8-grilla.pdf>

Sitio Web Oficial: https://ficer.com.ar

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