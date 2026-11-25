El FICER rendirá un homenaje especial al cineasta Adolfo Aristarain[image: Adolfo Aristarain - Cinemateca Presenta.jpg]

Con las proyecciones de Un lugar en el mundo (1992), La ley de la frontera (1995) y Martín (Hache) (1997), el público del FICER podrá conocer o revisitar tres títulos icónicos de la filmografía de Adolfo Aristarain. Todas las funciones serán con entrada libre y gratuita. Invita el Gobierno de Entre Ríos. Este miércoles 25 se proyectará la primera mencionada, a las 21, en el Cine Círculo (Andrés Pazos 339, Paraná).

Cultor de una narrativa clásica y de convicciones claras, Adolfo Aristarain (nació en 1943 y falleció en abril de este año), hizo películas atravesadas por ideales y contradicciones. Sus personajes son parte del imaginario del cine argentino y encarnan múltiples tensiones de la sociedad. A partir de los géneros populares del cine, sin renunciar a la aventura y el humor, sus historias plantean una pregunta esencial: cómo vivir en un mundo difícil sin traicionarse a uno mismo.

[image: Un lugar en el mundo - Cinemateca Presenta.jpg] Foto: Un lugar en el mundo (1992)

Días, lugares y horarios de proyección

-Un lugar en el mundo (120 min, 1992, Argentina / España / Uruguay) Miércoles 25 de noviembre a las 21, en el Cine Círculo (Andrés Pazos 339, Paraná). Actúan: Federico Luppi, Cecilia Roth, José Sacristán, Leonor Benedetto y Rodolfo Ranni.

-Martín (Hache) (123 min, 1997, Argentina / España). Jueves 26 de noviembre a las 21, en el Cine Círculo (Andrés Pazos 339, Paraná). Actúan Federico Luppi, Juan Diego Botto, Cecilia Roth y Eusebio Poncela.

-La ley de la frontera (117 min, 1995, Argentina / España). Viernes 27 de noviembre a las 22:30. Función al aire libre en el Paseo de las Esculturas del Mirador TEC (Gregoria Matorras 889, Paraná); el público puede traer reposeras. No se suspende por lluvia: si llueve, se proyecta en Sala Noble (IAAER) (Gregoria Matorras 861). Actúan: Federico Luppi, Pere Ponce, Aitana Sánchez-Gijón, Achero Mañas y Tito Valverde.

El FICER se realizará del 24 al 29 de noviembre en Paraná, con funciones gratuitas en nueve espacios y salas de la ciudad. Es organizado por el Gobierno provincial, la Secretaría de Cultura Provincial, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado de Entre Ríos.

Apoyan al FICER:

Consejo Federal de Inversiones (CFI), Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Centro Provincial de Convenciones (CPC), Flechabus, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, Centro Cultural La Vieja Usina, Mirador Tec, Cine Las Tipas (Paraná), Cine Círculo.

Colaboran con el FICER

Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Género DAC, Embajada de Francia, Museo del Cine y Mirador Tec Inmersivo.

DESCARGAR GRILLA DE ACTIVIDADES <https://ficer.com.ar/downloads/FICER8-grilla.pdf>

SITIO WEB DEL FICER <https://ficer.com.ar>

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