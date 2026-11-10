El FORUM del FICER convoca a productores y directores a acreditarse para participar en sus actividades

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El espacio de industria del sector audiovisual del centro y litoral convoca a inscribirse hasta el 18 de noviembre para participar de charlas, debates, conferencias, espacios de networking y reuniones con representantes de la industria audiovisual. Forum se desarrollará en la 8° Edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), desde el martes 24 hasta el jueves 26 de noviembre, en Paraná.

La acreditación incluye: ingreso y participación en todas las actividades del FORUM; charlas, debates y conferencias; espacios de networking y reuniones de intercambio con players de industria (sujetas a disponibilidad para quienes tengan proyectos). Cabe recordar que el Foro de Coproducción Regional serán tres jornadas; un espacio para conectar, intercambiar experiencias, generar vínculos y nuevas oportunidades para el cine de la región.

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Formulario de inscripción: LINK AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN <https://docs.google.com/forms/d/14R6qz_LMqGmoiEMxs214h_PW6-_A1AOq9xOB44nQvAc/edit>

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos es organizado por el Gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado de Entre Ríos. La octava edición se desarrollará del 24 al 29 de noviembre de 2026.

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Auspician CFI, Incaa, Iapser, Salto Grande, CPC, Flechabus, Diputados ER, Vieja Usina, Mirador Tec, Las Tipas Paraná y Cine Círculo.

Apoyan FORUM: HBO Max, Flow, Alanorte, HD Argentina, ZUB Sonido, PULSAR, IAAVIM, ACAU, Ají Molido, Cinetren, Meridiano, El Cielo Cine, Pez Cine, Machaco, Aramos Cine, Estudio Silver Schaff y Drago.

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