El Programa Un Día de Película llegó a Mojones Norte en el departamento Villaguay [image: Un dia de Pelicula - Mojones Norte PORTADA.jpg]

El Gobierno provincial, a través del Instituto Audiovisual Autárquico de Entre Ríos (IAAER), recorre el territorio con el programa Un Día de Película. La propuesta invita a una jornada creativa junto a alumnos y docentes, con una mirada federal y participativa. Este miércoles visitó la localidad de Mojones Norte junto a la comunidad educativa de la Escuela Primaria Rural N° 24 “Concordia”.

A la iniciativa se sumaron otras escuelas de la zona que se integraron para compartir una serie de cortos proyectados por el equipo del IAAER. Estuvieron presentes la Escuela Nº 72 “Gregoria Pérez”; Escuela Nº 20 “Hipólito Buchardo” y la Escuela Nº 64 “Esteban Echeverría”. La directora Marilina Davezac, los maestros y maestras de dichas escuelas, la supervisora Natalia López y un grupo de mujeres cocineras, fueron los y las encargadas de orquestar el encuentro junto con los integrantes del Instituto.

Durante la jornada se compartieron cortos de animación poniendo en valor la producción nacional y latinoamericana y sus códigos culturales, modismos lingüísticos, conflictos éticos, entre otros. [image: Un dia de Pelicula - Mojones Norte 2.jpg]

Como ya es habitual, no faltaron los pochoclos, las carteleras, el bizcochuelo, la pasta frola, el chocolate y los mates en esta experiencia sensible que promueve el cine.

Cabe recordar que este programa tiene como propósito llevar las producciones audiovisuales a las escuelas primarias de toda la provincia, trabajar sobre el lenguaje audiovisual y llevar adelante experiencias sonoras en el espacio escolar rural. En este sentido, un material didáctico acompaña a esta experiencia durante y posteriormente a la presentación de esos cortos y funciona como un andamiaje para la exploración del lenguaje audiovisual.

La próxima función tiene como destino Colonia Celina, en el departamento Paraná.

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