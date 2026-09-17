El Programa Un Día de Película llevó cine a una escuela de Las Cuevas, en el Departamento Diamante [image: Un dia de pelicula - Las Cuevas PORTADA.jpg]

El Gobierno provincial, a través del Instituto Audiovisual Autárquico de Entre Ríos (IAAER), sigue recorriendo el territorio entrerriano con el programa Un Día de Película. La propuesta invita a una jornada creativa junto a alumnos y docentes con una mirada federal y participativa. Este miércoles visitó la Escuela Primaria Rural N°37 “Dominguito” ubicada en Las Cuevas, departamento Diamante.

El encuentro comenzó con un trabajo de reflexión sobre la composición del lenguaje audiovisual haciendo foco en los sonidos. Los estudiantes fueron reconstruyendo los propios de su escuela, y realizaron registros sonoros con micrófonos facilitados por el IAAER. De esta manera se construyó el paisaje sonoro de la Escuela Dominguito. [image: Un dia de pelicula 2.jpg]

“El arroyo Las Mangas, los caballos, las lanchas, los pescadores, la perrada, las piedritas del camino, los gurises jugando en el recreo, la preparación del almuerzo en la cocina, los loros en lo alto de los árboles y la campana de la escuela fueron los protagonistas de este ensayo sonoro colectivo. El trabajo grupal fue necesario para la toma de decisiones de esta producción”, detalló Emilia Chiappesoni, referente del Programa que implementa el IAAER. [image: Un dia de pelicula 3.jpg]

Posteriormente los niños disfrutaron de la proyección de los cortos seleccionados por el equipo de IAAER y disfrutaron de pochoclos preparados por personal de la escuela. Así, el aula se transformó en una verdadera sala de cine. [image: Un dia de pelicula 4.jpg]

La próxima estación de un Día de Película será en Mojones Norte, Villaguay, en la Escuela N° 101 “Reconquista”.

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