El Consejo Superior del Instituto Nacional Sanmartiniano otorgó al doctor Héctor César Sauret, rector de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), las Palmas Sanmartinianas, una de las máximas distinciones honoríficas que entrega la institución.

El reconocimiento destaca su trayectoria y su acción sanmartiniana, así como su compromiso con la difusión y consolidación de los valores sostenidos por el General José de San Martín, Padre de la Patria.

La distinción está inspirada en la Orden del Sol, instituida por San Martín en Lima en 1821, y representa un reconocimiento a quienes contribuyen a mantener vigente su legado y sus ideales.

La entrega formal de la medalla y el Diploma de Honor se realizará este miércoles 25 de noviembre, a las 18, en la sede del Instituto Nacional Sanmartiniano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La comunicación oficial fue firmada por el presidente del organismo, CY (R) doctor Hernán Federico Cornut, quien transmitió sus felicitaciones al rector de la UCU.

Desde la Universidad destacaron que esta distinción representa un motivo de orgullo institucional y pone en valor el compromiso con los principios y valores que forman parte de la historia y la identidad nacional.