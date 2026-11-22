El diputado provincial y exintendente de Concordia, Enrique Cresto, reclamó que el Partido Justicialista de Entre Ríos habilite elecciones internas y cuestionó los acuerdos dirigenciales definidos sin participación de la militancia. Lo hizo este sábado, durante una jornada programática realizada en un salón del Sindicato de Panaderos de Concordia, donde fue el principal orador ante una importante concurrencia.

El encuentro reunió a dirigentes sindicales, jóvenes, mujeres militantes y referentes sociales. Durante su intervención, Cresto agradeció la presencia de los asistentes y reconoció especialmente el acompañamiento de los distintos sectores que forman parte de la estructura del peronismo local.

En el comienzo de su discurso, el legislador hizo una autocrítica sobre la situación política del peronismo y la responsabilidad de sus dirigentes en el escenario actual del país.

"Hay una enorme tristeza en el pueblo argentino. Todos tenemos responsabilidad por eso y más aún los que estuvimos en lugares dirigentes y hemos cometido errores políticos. Por culpa nuestra la está pasando mal mucha gente que está pidiendo por favor que nos organicemos", expresó.

También transmitió un saludo del exgobernador Gustavo Bordet, quien no pudo participar del encuentro por cuestiones familiares.

En otro tramo de su exposición, Cresto reivindicó los últimos 16 años de administraciones municipales peronistas en Concordia, correspondientes a las gestiones de Gustavo Bordet y a sus dos períodos al frente del Ejecutivo local.

"Así como debemos reconocer los errores, también debemos estar orgullosos de la gestión que realizamos con un gran equipo de trabajo en la Municipalidad de Concordia. Tanto los ocho años de Gustavo como los ocho años nuestros, entre todos los que estamos acá, hemos transformado la ciudad de Concordia", manifestó.

En ese contexto, destacó el papel de la obra pública como generadora de empleo y recordó algunos de los principales proyectos ejecutados durante esos gobiernos. Mencionó los trabajos en el aeropuerto, la planta de agua, el Campo El Abasto, la Ruta 4, Vuelta de Obligado y el acceso por Osvaldo Magnasco, entre otros.

Según señaló, durante determinados períodos llegaron a funcionar 50 frentes de obra en simultáneo, con alrededor de mil puestos de trabajo vinculados a esas actividades.

"Porque gobernar es generar trabajo", sostuvo.

Sin embargo, aclaró que, a su entender, el aspecto más importante de aquellas gestiones no estuvo exclusivamente relacionado con la infraestructura, sino con las políticas centradas en las personas.

En esa línea, hizo referencia al humanismo y a la doctrina social de la Iglesia como fundamentos de una concepción política que coloca al ser humano en el centro de las decisiones.

Uno de los momentos centrales del discurso estuvo dedicado al futuro del Partido Justicialista y a la necesidad de definir sus candidaturas mediante la participación de los afiliados y la militancia.

"La mejor manera de que Concordia vuelva a ser la capital del peronismo es que el partido provincial habilite las internas. Las puertas tienen que estar abiertas para todos", afirmó Cresto.

Además, manifestó su compromiso de gestionar los recursos y las herramientas necesarias para garantizar la realización de elecciones internas en Concordia, con la participación de todos los sectores del peronismo.

El diputado también retomó la conocida expresión del "bastón de mariscal", utilizada habitualmente en el ámbito justicialista para referirse al protagonismo y la responsabilidad de sus dirigentes.

En ese sentido, planteó que el liderazgo político no debe concentrarse en las figuras con mayor trayectoria ni resolverse mediante acuerdos entre referentes.

"El bastón de mariscal no lo tiene Enrique Cresto, no lo tiene Gustavo Bordet y no lo tienen ni siquiera los candidatos. El bastón de mariscal lo perdimos. Lo tiene el pueblo peronista. El bastón de mariscal lo tiene la militancia y no se lo va a dar a cualquiera", expresó.

Finalmente, cuestionó los entendimientos políticos definidos exclusivamente entre dirigentes y sostuvo que el respaldo electoral debe construirse desde las bases.

"No sirve que yo me siente y haga un acuerdo de cúpula con otro dirigente y que le diga 'yo te apoyo'. No te puedo ayudar porque ese bastón de mariscal no lo tengo. Tenés que buscar que te apoye la militancia", concluyó, ante el aplauso de los presentes.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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