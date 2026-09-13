Enrique Cresto se posicionó para 2027 y habló de una posible candidatura a gobernador de Entre Ríos

El diputado provincial y ex intendente de Concordia, Enrique Cresto, comenzó a posicionarse de cara al escenario electoral de 2027 y dejó abierta la posibilidad de competir por la Gobernación de Entre Ríos.

En diálogo con Debate Abierto Radio, el dirigente peronista analizó la situación económica nacional, cuestionó las políticas implementadas por el gobierno provincial y se refirió a la reorganización del Justicialismo entrerriano.

Consultado directamente sobre si le gustaría ser candidato a gobernador, Cresto no ocultó sus aspiraciones, aunque evitó confirmar una candidatura.

"Nos sentimos que estamos y que conocemos la provincia y tenemos una visión de la provincia, pero en política no es lo que se quiere, es lo que se puede", sostuvo.

De esta manera, el ex intendente de Concordia se sumó explícitamente al escenario de dirigentes peronistas que podrían disputar la candidatura a la Gobernación en las elecciones de 2027.

Durante la entrevista, Cresto cuestionó la celebración del Gobierno nacional por la baja del índice de inflación, que se ubicó en el 1,7%, y sostuvo que la desaceleración de los precios no necesariamente representa una mejora en las condiciones de vida de la población.

"Esta baja inflación que festejan es producto de una recesión enorme", afirmó.

El legislador comparó el actual escenario con la situación atravesada durante el gobierno de Fernando De la Rúa y sostuvo que la devaluación inicial y la inflación acumulada provocaron una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

También puso el foco en el nivel de endeudamiento de las familias. Según los datos del Banco Central mencionados por Cresto, el endeudamiento habría aumentado un 280% entre julio de 2023 y julio de 2026.

Para el dirigente, el fenómeno alcanza tanto a trabajadores que tienen dificultades para llegar a fin de mes como a empresarios que recurren a sus ahorros para sostener sus actividades y preservar puestos de trabajo.

Uno de los principales capítulos de la entrevista estuvo relacionado con la situación social de Concordia y las estadísticas de pobreza que históricamente ubican a la ciudad entre los principales focos de vulnerabilidad del país.

Cresto cuestionó la interpretación de esos indicadores y explicó que la medición de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC alcanza a 31 aglomerados urbanos del país.

En ese contexto, sostuvo que Concordia cumple un rol particular como polo económico y receptor de familias que llegan desde distintos puntos de la región en busca de oportunidades laborales.

El dirigente mencionó especialmente las actividades vinculadas con la producción citrícola, la madera y la construcción, sectores que generan empleo y atraen trabajadores hacia la ciudad.

También defendió la infraestructura municipal desarrollada durante anteriores gestiones y mencionó la existencia de centros de salud, jardines de infantes y hospitales como parte de los servicios que ofrece Concordia.

Cresto también apuntó contra la gestión del gobernador Rogelio Frigerio y cuestionó lo que consideró un regreso de prácticas discrecionales en la distribución de recursos y asistencia a los municipios.

Según el legislador, existirían diferencias en el tratamiento que reciben las administraciones municipales dependiendo de su alineamiento político con el Gobierno provincial.

En ese marco, repasó las gestiones que realizó recientemente ante el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, entre ellas un proyecto destinado al desendeudamiento de las familias entrerrianas.

También cuestionó la contratación de Teknofood para la provisión de viandas escolares y reclamó que la provincia revea esa decisión.

Según la denuncia planteada por Cresto, el contrato implicaría el traslado de más de 100.000 millones de pesos desde Entre Ríos hacia la Ciudad de Buenos Aires, en lugar de utilizar esos recursos para fortalecer la compra de alimentos producidos en la provincia.

En relación con la situación interna del Partido Justicialista, Cresto defendió la realización de internas como mecanismo para definir las candidaturas y planteó que la unidad debe ser una consecuencia del proceso político.

"La regla son las internas, la excepción es la unidad", sostuvo.

En Concordia, aseguró que ya se trabaja con equipos técnicos con el objetivo de elaborar una propuesta de gobierno de cara a 2027.

A nivel nacional, mencionó a Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner como figuras relevantes para la construcción de una oposición unificada y destacó también el rol del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Consultado sobre otros posibles candidatos del peronismo entrerriano, Cresto destacó que existen diferentes dirigentes con aspiraciones legítimas.

Entre ellos mencionó a la intendenta de Paraná, Rosario Romero; al intendente de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto; al ex candidato a gobernador Adán Bahl y a Guillermo Michel.

En ese contexto, evitó plantear una candidatura propia como una decisión tomada y apeló a la construcción colectiva.

"El bastón de mariscal lo tenemos todos", afirmó.

Sin embargo, dejó claro que su espacio ya trabaja con la mirada puesta en las próximas elecciones y que su prioridad inmediata está puesta en recuperar la Municipalidad de Concordia para el peronismo.

"La prioridad de corto plazo es fortalecer al peronismo local para devolverle el municipio de Concordia a los vecinos", remarcó.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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