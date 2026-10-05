Entre Ríos fortaleció su presencia en la 10ª Feria del Centro junto a 60 marcas de las industrias creativas

[image: Feria del Centro - Portada.jpg]

Durante tres jornadas, la delegación entrerriana participó en Rosario de la décima edición de la Feria del Centro, el principal encuentro de industrias culturales y creativas de la Región Centro. Ventas, nuevos vínculos comerciales, intercambio de experiencias y la constitución de la Mesa Permanente de Cultura de la Región Centro marcaron una edición que reafirmó el potencial productivo de la cultura y el diseño.

Del 2 al 4 de octubre, la Estación Fluvial de Rosario reunió a 180 emprendimientos de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, con 60 representantes por provincia. La propuesta contó con entrada libre y gratuita y convocó durante los tres días a un público que recorrió y eligió productos de diseño, editoriales, indumentaria, accesorios, arte impreso y objetos con identidad regional.

[image: Feria del Centro - 2.jpg]

Entre Ríos tuvo una destacada participación con 60 marcas provenientes de distintos puntos de la provincia, seleccionadas a partir de una convocatoria abierta que recibió más de 160 postulaciones.

Durante las tres jornadas se registraron ventas y una muy buena respuesta del público, pero también se generaron vínculos que trascienden la instancia comercial inmediata: contactos, intercambios, oportunidades de colaboración y networking entre emprendedores de las tres provincias.

La Feria del Centro se consolida así no solamente como un espacio de exhibición y comercialización, sino como una plataforma para fortalecer el ecosistema creativo regional, compartir experiencias, ampliar mercados y generar nuevas oportunidades para quienes producen desde sus territorios.

[image: Feria del Centro - 3.jpg]

Para el Gobierno de Entre Ríos, el acompañamiento a estos sectores forma parte de una política que reconoce a las industrias culturales y creativas por su capacidad para generar empleo, agregar valor, innovar, construir identidad y contribuir al desarrollo económico y territorial de la provincia.

Un nuevo paso para la integración regional

Uno de los hitos institucionales de esta décima edición fue la constitución de la Mesa Permanente de Cultura de la Región Centro, integrada por Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

El acta constitutiva fue firmada durante la apertura de la Feria, con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y representantes de las áreas de Cultura de las tres provincias.

La Mesa permitirá profundizar una agenda común para las industrias culturales y creativas, promoviendo la articulación público-privada y la vinculación de la cultura con áreas estratégicas como la producción, la economía, el turismo y la innovación. Asimismo, buscará impulsar programas, convocatorias, circuitos y nuevas oportunidades de circulación y comercialización a escala regional.

Para Entre Ríos, este nuevo espacio constituye una oportunidad para ampliar mercados y potenciar el trabajo que viene desarrollándose con emprendedores, diseñadores, artistas, editoriales y productores culturales de todo el territorio provincial.

Las 60 marcas entrerrianas

La delegación de Entre Ríos estuvo integrada por:

Indumentaria: Burka; Canela; Fugitiva; Geozana; Hecho Hilacha Ropa Rebelde; Jarupkin; La Marita; Las Doras; LUCCA; Manos Charrúas; Mutu Prints; Origen Nativo; RØMU; y ForYou.

Accesorios y complementos: Abril Feroldi; Amuletos Joyería en Papel; Amyria; Asiain Objetos; Bere Canet; Charco; EP Eleonora Pagotto; Gurisa; Ivana Ladner – Upcycling; Jacinta; Jorgelina Parkinson; La Rosa Blanca; Qué Linda Manito; Rame Studio; Sara Decoración; y Vanyara.

Objetos utilitarios y decorativos: Ales Home Decor; Amuleto Cerámica; Dioí Cerámica; Diseño Cartonero; Etoa; Gran Jardín; Hiru Cerámica; Incandescentes; Posdata; Sanarte Arte Cuero; Serra Artesanías en Madera; Shiva Velas; Sole Waterloo; Velzi Glass; Vitrofusión Ru; y VZZ – Arte en Iluminación.

Arte impreso: Anacleta; LUBA / Lucía Badaracco; NATAS Editora; Paz Ayuso; Pez Diablo Taller; y Popi Crea.

Sellos editoriales: Azogue Libros; Drakkar Juegos de Mesa; Ediciones Swappa; Editorial Palo Santo; Editorial Vanadis; El Equipo Azul; La Ventana Ediciones; y Oyé Ndén.

La participación provincial se enmarca en Entre Ríos Creativa – Camino a la Feria del Centro, una estrategia de acompañamiento impulsada por la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Industrias Culturales y Creativas, que incorpora capacitación, profesionalización y herramientas para que la presencia en la Feria sea parte de un proceso de crecimiento que comienza antes del evento y continúa después.

Tres días de encuentro dejaron ventas, vínculos, experiencias compartidas y nuevas oportunidades. Pero, fundamentalmente, volvieron a demostrar que detrás de cada producto creativo hay conocimiento, trabajo, identidad y capacidad productiva, y que fortalecer las industrias creativas es también fortalecer el desarrollo de Entre Ríos y de toda la Región Centro.

La información oficial confirma además que la Mesa buscará específicamente articular cultura con economía, producción, turismo e innovación, algo que me parece central para la publicación de Gobierno porque evita presentar la Feria únicamente como un acontecimiento cultural y la posiciona como política de desarrollo productivo.

-- *Para recibir el boletín informativo de la Secretaría de Cultura con todas las novedades escribí a prensaculturaentrerios@gmail.com <prensaculturaentrerios@gmail.com>*

*Todas las noticias en https://www.entrerios.gov.ar/cultura/noticias/ <https://www.entrerios.gov.ar/cultura/noticias/>*

Facebook <https://www.facebook.com/CulturaEntreRios> Instagram <https://www.instagram.com/culturaentrerios/?hl=es> Web <https://www.entrerios.gov.ar/cultura/> Flickr <https://www.flickr.com/photos/culturaerenfotos/albums/>