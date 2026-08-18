Este fin de semana se realiza el 41° Encuentro Entrerriano de Teatro
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Del 21 al 23 de agosto, General Galarza y Gualeguay recibirán la 41°
edición del Encuentro Entrerriano de Teatro. Habrá funciones gratuitas de
elencos provinciales seleccionados por convocatoria, capacitaciones y
actividades especiales. Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos
junto a los municipios sedes, con participación del Consejo de Teatro
Independiente de Entre Ríos (CONTIER).
El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó: “Es una
iniciativa donde se plasman ejes centrales de nuestra gestión: la
participación federal, el acceso de la ciudadanía a la cultura entrerriana,
el encuentro entre nuestros artistas y el público, y las oportunidades de
desarrollo y crecimiento con capacitaciones y nuevos escenarios”.
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Sobre el Encuentro:
El 41° Encuentro Entrerriano de Teatro es parte de CUAC! Cultura Activa, el
programa anual y federal de actividades que la Secretaría de Cultura de
Entre Ríos desarrolla en distintas localidades de la provincia.
La programación está destinada a públicos de todas las edades. Todas las
actividades serán de acceso libre y gratuito. Las entradas para las
funciones se deberán retirar una hora antes de cada presentación, en la
sala correspondiente, hasta completar la capacidad.
A las funciones se sumará una importante agenda de formación, con talleres
y capacitaciones. También se desarrollarán instancias de intercambio
institucional y profesional, como la Reunión del Consejo Provincial de
Cultura, la presentación del programa TNC Produce en el país, la Red
Federal de Teatros y la reunión del CONTIER.
Link al programa completo:
PROGRAMACIÓN COMPLETA DEL ENCUENTRO
<https://drive.google.com/file/d/1RHv8siOgt3j4F2klUAoQfqxuGqQFi0Hg/view?usp=sharing>
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