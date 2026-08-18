Este fin de semana se realiza el 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

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Del 21 al 23 de agosto, General Galarza y Gualeguay recibirán la 41°

edición del Encuentro Entrerriano de Teatro. Habrá funciones gratuitas de

elencos provinciales seleccionados por convocatoria, capacitaciones y

actividades especiales. Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos

junto a los municipios sedes, con participación del Consejo de Teatro

Independiente de Entre Ríos (CONTIER).

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó: “Es una

iniciativa donde se plasman ejes centrales de nuestra gestión: la

participación federal, el acceso de la ciudadanía a la cultura entrerriana,

el encuentro entre nuestros artistas y el público, y las oportunidades de

desarrollo y crecimiento con capacitaciones y nuevos escenarios”.

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Sobre el Encuentro:

El 41° Encuentro Entrerriano de Teatro es parte de CUAC! Cultura Activa, el

programa anual y federal de actividades que la Secretaría de Cultura de

Entre Ríos desarrolla en distintas localidades de la provincia.

La programación está destinada a públicos de todas las edades. Todas las

actividades serán de acceso libre y gratuito. Las entradas para las

funciones se deberán retirar una hora antes de cada presentación, en la

sala correspondiente, hasta completar la capacidad.

A las funciones se sumará una importante agenda de formación, con talleres

y capacitaciones. También se desarrollarán instancias de intercambio

institucional y profesional, como la Reunión del Consejo Provincial de

Cultura, la presentación del programa TNC Produce en el país, la Red

Federal de Teatros y la reunión del CONTIER.

Link al programa completo:

PROGRAMACIÓN COMPLETA DEL ENCUENTRO

<https://drive.google.com/file/d/1RHv8siOgt3j4F2klUAoQfqxuGqQFi0Hg/view?usp=sharing>