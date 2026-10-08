Este fin de semana se realiza en Concordia la segunda Feria Provincial del Libro

La segunda edición de la Feria Provincial del Libro se realizará del 9 al 11 de octubre de 10 a 22 en el Centro de Convenciones de Concordia. Habrá stands con más de 100 editoriales y la participación de Alejandra Kamiya, Juan Sasturain, Miguel Rep y Selva Almada. La entrada será libre y gratuita. Organizan el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia.

El eje temático de este año será “Entre Ríos se conecta con su fuerza original”. Durante los tres días habrá stands con más de 100 editoriales, presentaciones de libros, talleres, lecturas abiertas, espectáculos y actividades especiales para escuelas. La programación completa se puede consultar en este link: PROGRAMA COMPLETO <https://drive.google.com/file/d/1uhBcSo90Dh8gObP4F8X3OU9mRTS3DJZM/view>

Las presentaciones de los *autores invitados* serán con el siguiente cronograma:

Alejandra Kamiya: viernes 9 a las 20 junto a Clara Chauvin.

Selva Almada: sábado 10 a las 12 en el marco del acto de apertura, junto a Mara Rodríguez. Además, a las 21 del mismo día, Almada presentará un espectáculo de literatura y música en vivo junto a Rusi Millán Pastori.

Miguel Rep: sábado 10 a las 20 junto a Horacio Osorio y Américo Schvarztman.

Juan Sasturain: domingo 11 a las 20 junto a Oscar Londero.

*Espectáculos (cierres artísticos de cada jornada):*

Viernes 9 | 21 H: *¡Afuera!, *obra de teatro con Gustavo Benderski

Versión libre de Don Segundo Sombra, celebrando este clásico de Ricardo Güiraldes. Cuenta la historia de un joven echado al olvido, arreglándoselas afiebradamente para emprender un viaje.

Sábado 10 | 21 H: Ciclo *Las palabras quedan*

Selva Almada y Rusi Millán Pastori presentan El Enriedo con lecturas de poetas del litoral y música en vivo.

Domingo 11 | 21 H: F*esti Cuac!* con música en vivo de Maniquí.

Show de la reconocida banda de rock y pop oriunda de Concordia que fusiona elementos electrónicos del pop, el funk y la música disco.

*Actividades especiales y presentaciones destacadas:*

Viernes 9 a las 11 H: Las Andanzas de la Payasa Mandarina (Teatro para las infancias).

Viernes 9 a las 14:30 H: Una Valija en Canciones (Teatro para las infancias)

Sábado 10 a las 15 H: Presentación de la Academia de Canto Vocal Clave.

Domingo 11 a las 17 H: Presentación del Conjunto Musical Armonía Imperial.

Las lecturas de Oscar (con Oscar Londero): Escucha literaria inmersiva en el Bibliopatio. Viernes, sábado y domingo de 10 a 12 y de 15 a 18 H.

Presentación de los libros Patio Solariego y Rama de coplas, de Ana María Garasino y Poldy de Bird, respectivamente. Moderan: Gustavo Martínez y Matías Armándola. Viernes 9 a las 18 H.

Presentación del libro Las torturas del convento, de Daniel Enz. Viernes 9 a las 19 H.

Presentación del libro Mi parte de guerra, de Fernando Belottini, publicado por Editorial Caburé. Modera: Matías González. Sábado 10 a las 17 H.

Presentación del libro San Carlos, un castillo de leyenda, de Roberto Romani. Publicado por la Editorial de Entre Ríos. Modera: Matías Armandola. Sábado 10 a las 18 H.

100 mentiras | Relatos dibujados, con Max Aguirre y Luciano Sarasino. Sábado 10 a las 19 H.

Presentación del Ensamble La Chamarra (perteneciente al programa de Orquestas Infanto Juveniles de Entre Ríos). Domingo a las 11:30 H.

Suelta de libros el domingo 11 a las 12.30 H.

Presentación de Horizonte de Sucesos, de Mariana Bolzán. Premio Fray Mocho Novela. Publicado por Editorial de Entre Ríos. Modera: Matías Armándola. Domingo 11 a las 18 H.

Homenaje a Jorge Enrique Martí, a 100 años de su nacimiento. Coordinan: Roberto Romani y Matías Armándola. Domingo 11 a las 19 H.

Además se anuncia un Bus Literario, Museo Interactivo y actividades con bibliotecas. Se invita a toda la comunidad a participar de la segunda edición de este evento que el año pasado recibió la visita de más de 20 mil personas.

-- *Para recibir el boletín informativo de la Secretaría de Cultura con todas las novedades escribí a prensaculturaentrerios@gmail.com <prensaculturaentrerios@gmail.com>*

*Todas las noticias en https://www.entrerios.gov.ar/cultura/noticias/ <https://www.entrerios.gov.ar/cultura/noticias/>*

Facebook <https://www.facebook.com/CulturaEntreRios> Instagram <https://www.instagram.com/culturaentrerios/?hl=es> Web <https://www.entrerios.gov.ar/cultura/> Flickr <https://www.flickr.com/photos/culturaerenfotos/albums/>