Este lunes se realizará el primer Encuentro Entrerriano de Bandas y Ensambles

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El primer Encuentro Entrerriano de Bandas y Ensambles reunirá a agrupaciones musicales de distintas localidades de la provincia. Será este lunes 9 de noviembre, a partir de las 16, en La Vieja Estación de Victoria, con entrada libre y gratuita. La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y los municipios participantes, con el acompañamiento de Salto Grande.

Victoria será escenario del primer Encuentro Entrerriano de Bandas y Ensambles, una propuesta que reunirá a bandas municipales, instituciones de formación musical y agrupaciones invitadas, en una jornada destinada a celebrar la música, promover el intercambio cultural y fortalecer los vínculos entre las comunidades.

El encuentro se realizará el lunes 9 de noviembre, a partir de las 16 horas, en La Vieja Estación de Victoria, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

Participarán agrupaciones de distintas localidades entrerrianas: la Banda Municipal de Música de Hasenkamp; Banda Municipal del Centenario de Viale; Banda Municipal de Música de Cerrito; Banda Municipal de Música Sebastián Ingrao, de Victoria; Escuela Arte en Música, de Paraná; Banda Municipal de Bovril y la Banda Municipal de San Benito. Como invitada especial, llegará desde Rosario la Banda Infanto Juvenil Rosa Ziperovich.

El primer Encuentro Entrerriano de Bandas y Ensambles busca visibilizar el trabajo que vienen realizando las agrupaciones musicales de la provincia y generar un espacio de encuentro para músicos de diferentes edades y trayectorias, poniendo en valor el trabajo de las bandas y ensambles, la formación artística y el aporte de estas expresiones culturales a la vida de las comunidades.

La invitación está abierta a vecinos, vecinas y visitantes para disfrutar de una tarde de música en vivo, con entrada libre y gratuita, en un encuentro que tendrá a Victoria como punto de reunión de la música provincial.

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