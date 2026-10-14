Estrenaron una nueva sesión del ciclo de música entrerriana Casa Estudio

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El ciclo Casa Estudio estrenó una nueva sesión de música entrerriana en vivo, en este caso con el grupo Ñancay, de Gualeguaychú. Ya se puede ver en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Organiza la Casa de la Cultura de la provincia.

El video pertenece a la canción Visiones. Ñancay está integrado por Juan Manuel Marchesini (Voz y guitarra), Valentina Noro (Voz) y Florencia Sánchez (Voz y flauta de caña doble). Se puede ver y escuchar en este link: LINK DE ACCESO AL VIDEO <https://youtu.be/W0oN8el74kw>

Ya pasaron por el ciclo y pueden verse sus sesiones en el mismo canal de YouTube: Los Apolo (Paraná), Insistentes (Paraná), Guillermo Alarcón (San Benito), Rojo Fantasía (Santa Elena), Nada Normal (Paraná), Té de Hierbas (Villaguay), Soraya (Villa Clara, dúo), Medusa (Cerrito y Paraná) y Un Día Más (Concepción del Uruguay).

Casa Estudio es parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual de actividades de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. El objetivo del ciclo es dar visibilidad, espacio y difusión a jóvenes músicos y autores emergentes de hasta 30 años de toda la provincia de Entre Ríos. Los proyectos que participan fueron seleccionados por convocatoria abierta y federal. Graban tres temas originales (con un registro audiovisual) en la Casa de la Cultura de Entre Ríos. Las sesiones se estrenan en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura.

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