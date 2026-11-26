FICER FORUM: referentes de la industria audiovisual debatirán sobre cómo llegan las películas a sus públicos

[image: Publico y Contenidos en la mesa del debate.jpg]

En el FICER y bajo el título ¿Quién encuentra nuestras películas?, este jueves a las 15 se realizará un panel en el Centro Provincial de Convenciones (Sala A - PB, San Martín 15, Paraná). Reunirá a referentes de distintas plataformas y espacios vinculados a la circulación y distribución de contenidos audiovisuales para debatir sobre las formas de acceso, los hábitos de consumo y los desafíos que plantea hoy la relación entre las películas y sus públicos.

La actividad es de acceso libre y gratuito. Invita el Gobierno de Entre Ríos.

La mesa estará integrada por Ignacio Martín Galliano (Flow), Rodrigo Cantisano (MIP Cancún), Manuela Gamboa (Meridiano) y Analía Díaz (gestora cultural y comunicadora). La conversación será moderada por Manuel García, distribuidor y referente latinoamericano en construcción de audiencias. Además, el evento contará entre sus invitados a Manuel Trancón, quien dirige el área de desarrollo de películas para HBO Latam.

En un escenario de transformación de los hábitos de consumo y de multiplicación de las ventanas y plataformas de exhibición, el encuentro propone poner en discusión cómo se construyen, identifican y alcanzan los públicos, qué estrategias y criterios intervienen en la circulación de los contenidos audiovisuales y cuáles son los desafíos que enfrenta la producción cinematográfica para encontrar espectadores.

El panel forma parte de las actividades del FORUM, espacio de encuentro entre profesionales de la industria audiovisual que busca promover el intercambio, la reflexión y nuevas oportunidades de desarrollo y circulación para el cine de la región.

El FICER comenzó este martes y se realizará hasta el domingo 29 de noviembre en Paraná, con funciones gratuitas en nueve espacios y salas de la ciudad. Es organizado por el Gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en conjunto con la Secretaría de Cultura, la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado de Entre Ríos.

Apoyan el FORUM:

HBO Max, Flow, Alanorte, HD Argentina, ZUB Sonido, Drago&Schaff, PULSAR, IAAVIM (Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones), ACAU, Ají Molido, Cinetren, Meridiano, El Cielo Cine, Pez Cine, Machaco, Aramos Cine, Estudio Silver, Murdoc, Corte A Cine, Nina Cine, Suda Club de Producción Audiovisual.

Apoyan el FICER

Consejo Federal de Inversiones (CFI), Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Centro Provincial de Convenciones (CPC), Flechabus, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, Centro Cultural La Vieja Usina, Mirador Tec, Cine Las Tipas (Paraná), Cine Círculo.

Colaboran con el FICER

Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Género DAC, Embajada de Francia, Museo del Cine y Mirador Tec Inmersivo.

DESCARGAR GRILLA DE ACTIVIDADES <https://ficer.com.ar/downloads/FICER8-grilla.pdf>

SITIO WEB DEL FICER <https://ficer.com.ar>

-- *Para recibir el boletín informativo de la Secretaría de Cultura con todas las novedades escribí a prensaculturaentrerios@gmail.com <prensaculturaentrerios@gmail.com>*

*Todas las noticias en https://www.entrerios.gov.ar/cultura/noticias/ <https://www.entrerios.gov.ar/cultura/noticias/>*

Facebook <https://www.facebook.com/CulturaEntreRios> Instagram <https://www.instagram.com/culturaentrerios/?hl=es> Web <https://www.entrerios.gov.ar/cultura/> Flickr <https://www.flickr.com/photos/culturaerenfotos/albums/>